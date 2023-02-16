Новый план Европарламента поможет обеспечить жителям и компаниям ЕС доступные цены на электричество

Европарламентарии одобрили включение энергетических реформ в национальные планы. Цель таких реформ - снижение зависимости от российского топлива и решение вопроса нехватки энергии.

Европарламент подтвердил, что страны ЕС, представляющие заявки на получение дополнительных средств по плану оживления и устойчивости, должны будут предусмотреть меры экономии энергии, производства чистой энергии и разнообразие поставок, как это оговаривается в плане REPowerEU. Новые правила будут действовать задним числом с 1 февраля 2022 г. с определенными исключениями. Члены ЕП гарантировали поддержку инвестиций, направленных на упразднение нехватки энергии, с которой сталкиваются уязвимые домашние хозяйства, малый и средний бизнес.

Европарламентариям в ходе переговоров удалось добиться, чтобы страны ЕС не меньше 30% своих расходов направляли на реализацию многосторонних мер по устранению препятствий, распределение энергии и повышение межгосударственных потоков, даже если это делает одна страна ЕС. Они также добились введения новых правил прозрачности, которые распространяются на 100 конечных получателей помощи, принимающих больше всего средств.

На осуществляемые меры будет распространятся принцип ненанесения значимого ущерба окружающей среды. Временные исключения распространяются на средства, которые решают неотложные проблемы энергобезопасности в ЕС, снижают потенциальный ущерб, наносимый природе и не мешают добиваться целей ЕС в сфере климата.

Переговорщики парламента гарантировали, что из предлагаемых Еврокомиссией дотаций в 20 млрд. евро 8 млрд. евро - будут средства, полученные за счет проданных на аукционах национальных разрешений на загрязнения в рамках европейской системы торговли такими разрешениями (ATLPS). 12 млрд. евро возьмут из фонда инноваций. Кроме того, доходы, полученные и ATLPS не смогут использовать для инвестиций в ископаемое топливо.

Один из докладчиков ЕП Зигфрид Мурешан (Европейская народная партия, Румыния) сказал: "Новый план поможет нашим жителям и компаниям обеспечить доступные цены на электричество и безопасные поставки электроэнергии. Кроме того, поможет избавиться от российского ископаемого топлива. Добавленная стоимость ЕС - это то, что как минимум 30% ресурсов REPowerEU пойдет на межгосударственные проекты".

Другой докладчик ЕП Эйдер Гардиазабал Рубиал (Альянс социалистов, Испания) прибавила: "Мы составили план снижения экономического воздействия войны и сохранения зеленого курса. Дополнительные 20 млрд. евро пойдут на борьбу с нехваткой энергии, поощрение зеленой энергии и повышение мощностей накопления энергии. Мы обеспечили приоритет межгосударственных проектов и гарантировали их прозрачность".

Еще один докладчик ЕП Драгош Пыслару (Обновим Европу, Румыния) отметил: "Граждане пережили тяжелый год, поэтому нам нужны устойчивые решения сейчас, а не позже. Спросите у ваших правительств, какие меры они намерены включить в национальные планы. Важно создать условия для утепления домов, переквалификации рабочей силы и помочь компаниям. Мы включили ясные требования по выявлению получателей наибольшей помощи и ждем, как правительства используют деньги".

За это решение ЕП проголосовали 535 евродепутата, 63 были против, а 53 воздержались.

Эти правила согласованы с Советом ЕС, поэтому для их вступления в силу достаточно формального одобрения Совета ЕС.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом





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