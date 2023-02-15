Официально: наполовину снижен тариф общественных поставок электричества на первое полугодие 2023 года

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) снизил тариф на электроэнергию для населения на первое полугодие с 56,5 центов/кВтч до 28 центов/кВтч.

Новая цена затронет около 470 тыс. потребителей третьего этапа либерализации рынка электроэнергии (которые еще не выбрали независимого поставщика), подтвердил ГСРЭ на заседании в среду. 28 центов/кВтч – это установленный на первое полугодие минимальный ценовой предел, до которого действует государственная компенсация.

Было принято решение о том, что с 1 марта обеспечивающий общественное электроснабжение Ignitis будет применять тариф в размере 28 центов/кВтч для стандартного однозонного тарифного плана "Standard ". Дневной тариф для двухзонного плана установлен на уровне 32 цента/кВтч, а ночной тариф — 19,3 цента/кВтч.

Однозонный тариф плана "Namai " (Домашний) составит 26,5 цента/кВтч, а двухзонные тарифы: 30,2 цента/кВтч (дневной) и 18,3 цента/кВтч (ночной).

Однозонный тариф плана "Namai plius " (Домашний плюс) составит 26,1 цента/кВтч, а двухзонные тарифы: 29,7 цента/кВтч (дневной) и 18,1 цента/кВтч (ночной).

Ночная составляющая плана "Išmanusis " (Смарт) снижена до 19,1 цента/кВтч, утренняя – 21 цента/кВтч, дневная – 27,5 цента/кВтч, вечерняя – 31,4 цента/кВтч.

По словам главы ГСРЭ Ренатаса Поцюса, благодаря данным изменениям практически отпадет необходимость в компенсации общественного электроснабжения из госбюджета.

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