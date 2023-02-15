Статистика аэропортов Литвы за январь: с самого начала года наблюдается быстрый рост потока пассажиров и рейсов

В первый месяц 2023 года продолжает наблюдаться быстрое восстановление авиации – результаты в аэропортах Каунаса и Паланги уже в начале года опережали допандемические показатели. В январе 2023 г. во всех аэропортах Литвы было обслужено более 384 тыс. пассажиров и 3,6 тыс. рейсов. Продолжается последовательный рост количества перевезенных грузов, говорится в пресс-релизе аэропортов Литвы.

По словам руководителя по развитию маршрутов аэропортов Литвы Томаса Зитикиса, продолжение роста потоков пассажиров и рейсов свидетельствует о быстром восстановлении авиационного сектора.

"Все три аэропорта демонстрируют тенденции роста. Аэропорты Каунаса и Паланги уже с начала января демонстрируют более высокие показатели, по сравнению с показателями, которые были зафиксированы в январе 2019 г. и считались рекордными. Между тем Вильнюсскому аэропорту удалось восстановить почти 80 проц. допандемического пассажиропотока. Без всякого сомнения, мы можем утверждать, что авиационный сектор продолжает быстро восстанавливаться. Рост наблюдается и в сегменте грузоперевозок – здесь замечено увеличение на 17 проц. по сравнению с показателями 2019 года", – утверждает T. Зитикис.

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По словам T. Зитикиса, основной целью в этом году является повышение качества существующих и новых маршрутов, обеспечение соответствия потребностям (бизнеса) в специфических рейсах и презентация новых способов поощрения авиакомпаний, которые намерены развивать свою деятельность в аэропортах Литвы.

В январе в аэропортах Литвы регулярные рейсы осуществлялись 10 авиакомпаниями, 7 из которых являются традиционными (англ. legacy): "airBaltic", "Scandinavian Airlines SAS", "Finnair", "Lufthansa", "Swiss International Air Lines", "Turkish Airlines", "LOT Polish Airlines".

Опережают результаты 2019 года

В январе 2023 г. через аэропорты Литвы прошло более 384 тыс. пассажиров, обслужены 3 599 рейсов. Основная часть рейсов и пассажиров обслужена в Вильнюсском аэропорту.

В прошлом месяце через Вильнюсский аэропорт прошло более 264 тыс. пассажиров, обслужено почти 2,5 тыс. рейсов. Для сравнения, в 2019 г. через эти воздушные ворота прошло 338 тыс. пассажиров, было обслужено 3,5 тыс. рейсов. В тот же период прошлого года через Вильнюсский аэропорт прошло 185 тыс. пассажиров, обслужено 2,4 тыс. рейсов.

Как указывают в сообщении, в Вильнюсском аэропорту зафиксирован быстрый рост сегмента грузоперевозок – в прошлый месяц было перевезено более 1,1 тыс. тонн грузов. В 2019 г. этот показатель достигал 1 тыс. тонн, в тот же период прошлого года – 1080 тонн.

Между тем аэропорты Каунаса и Паланги в прошлом месяце превысили допандемические показатели.

В январе через Каунасский аэропорт прошло более 95 тыс. пассажиров, обслужены 844 рейса. В тот же период 2019 года эти воздушные ворота были выбраны 82 тыс. пассажиров, здесь были обслужены 776 рейсов. В январе прошлого года Каунасский аэропорт обслужил почти 56 тыс. пассажиров и 659 рейсов.

Что касается сегмента грузоперевозок, то в Каунасском аэропорту опять же наблюдается рост – в январе здесь было перевезено 416 тонн грузов. В январе 2019 г. перевезены 253 тонны, в прошлом году – 386 тонн.

Через аэропорт Паланги в первый месяц сего года прошло 24 тыс. пассажиров, обслужены 274 рейса. В январе 2019 г. воздушные ворота Паланги были выбраны 23 тыс. пассажиров, здесь были обслужены 298 рейсов. В тот же период прошлого года здесь было обслужено 10 тыс. пассажиров и 180 рейсов.

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