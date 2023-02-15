Госагентство данных: в январе цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,7%

Государственное агентство данных сообщает, что в январе текущего года по сравнению с декабрем 2022 г. цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,7 проц. В основном на это повлиял рост цен на природный газ, электроэнергию, спиртные напитки, хлеб и зернопродукты, другие предметы, принадлежности и средства для ухода за собой, пиво, вино и винную продукцию, мясо и продукты из него, а также снижение цен на одежду, топливо, тепловую энергию и твердое топливо, сообщается в пресс-релизе.

Цены на потребительские товары и услуги за месяц увеличились одинаково – по 0,7 проц.

Цены на потребительские товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, выросли на 2,7 проц., рыночные цены – на 0,4 проц., сообщает Государственное агентство данных.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в январе выросли на 1,4 проц. Больше всего возросли цены на фруктовые и овощные соки, оливковое масло, консервированное молоко, яйца, замороженные морепродукты, но подешевели сливочное масло, сметана и пастеризованное молоко. Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего подорожали голубика, виноград, дыни, салат Айсберг и длинноплодные огурцы, но снизились цены на манго, лук, киви, пекинскую капусту и лимоны.

Цены на товары и услуги из группы жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива выросли на 2 проц. Наибольшее увеличение произошло в ценах на природный газ (20 проц.), водоснабжение (14,7 проц.), услуги канализации (10,4 проц.), электроэнергию (4,4 проц.), товары и материалы для содержания и ремонта жилья (2 проц.), но снизились цены на тепловую энергию (3,6 проц.), твердое топливо (3 проц.), говорится в сообщении.

Общее изменение цен на алкогольные напитки и табачные изделия (цены возросли на 3,4 проц.) было обусловлено ростом цен на спиртные напитки (5,6 проц.), вино и винную продукцию (5,1 проц.), пиво (3,2 проц.). На рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия также оказало влияние увеличение тарифа акциза с 1 января 2023 г.

Цены на одежду и обувь за счет скидок снизились на 6,9 проц. Одежда подешевела на 8,3 проц., прочие изделия – на 6,3 проц., обувь – на 4,3 проц.

Цены на транспортные товары и услуги снизились на 1,2 проц. Больше всего снизились цены на услуги пассажирских перевозок воздушным транспортом (12,9 проц.), сжиженный автомобильный газ (3,6 проц.), бензином (2,4 проц.), дизельное топливо (1,5 проц.).

В январе 2023 г. годовая инфляция (январь 2023 г., по сравнению с январем 2022 г.) составила 20 проц. На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на твердое топливо, молоко и молочные продукты, сыры и яйца, хлеб и зерновые продукты, электроэнергию, мясо и мясные продукты, услуги общепита, автомобили, газ, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, сахар, варенье, мед, шоколад и сладости, растительные масла и жиры, горюче-смазочные материалы, теплоэнергию, пиво и снижение цен на устройства для приема, записи и воспроизведения аудио и видео, телефонное оборудование.

Цены на потребительские товары за год возросли на 23,2 проц., услуги – 12,3 проц.

Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, за год возросли на 23,1 проц., рыночные – 19,5 проц.

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