Волонтеры рассказывают о новых фактах: очевидцы, отзовитесь!

Организаторы поисков Миколаса Давидониса обращаются к обществу и просят отозваться возможных очевидцев.

В среду в специально созданной группе на фейсбуке "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) появилась следующая просьба.

"По данным видеокамер, в субботу 4 февраля 2023 года как минимум несколько человек разминулись с Миколасом на берегу реки около датского посольства", – пишут организаторы поисков.

Этих людей просят отозваться: "Мы просим отозваться и связаться с нами тех, кто в период с 16:30 до 17:30 ч. проходил по участку берега реки вдоль датского посольства, на ул. Слушку".

Delfi напоминает, что подросток в субботу в 12 ч. ушел из дома, в последний раз друзья его видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис".

В 16.30 ч. он связался с другом по видеосвязи. Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4 троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке. Около Жирмунайского моста были обнаружены вещи пропавшего: куртка, рюкзак, наушники, чехол от них и банковская карта.

Основная версия - юноша по какой-то причине оказался в реке. Не исключено, что он мог стать жертвой преступления, об этом упоминал генкомиссар полиции Ренатас Пожела.

Мама пропавшего Ева уже рассказывала Delfi, что появились двое очевидцев, – они видели и слышали на берегу Нерис, на ул. Вилейшё, под Жирмунайским мостом, компанию молодых людей.

"Хотелось бы поговорить с теми молодыми людьми. Может, на него напали, а, может, он планировал какую-то встречу с какими-то друзьями, которых мы не знаем, – сказала она и прибавила. – В то время телефон показал, что он был там. Там же найдена его куртка и рюкзак.

Я подозреваю, что телефон был не у него. Он всегда отвечал на мои сообщения. Я тогда начала его искать, писать ему, он прочитал сообщения, но не ответил мне. Мы договаривались, что он вернется в 18 ч. Мы хотим знать, что случилось в этом месте".

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