В Вильнюсском аэропорту возобновляются прямые рейсы в Брюссель

Группа авиакомпаний "Lufthansa" с конца марта возобновляет прямые рейсы в Брюссель. Также появится прямой рейс в Вену, сообщают аэропорты Литвы.

"Lufthansa", "Swiss", "Austrian Airlines" и "Brussels Airlines", принадлежащие группе немецкого капитала, будут доставлять пассажиров из Вильнюса в четырех направлениях.

По словам представителей аэропортов Литвы, с 26 марта откроются еще два прямых маршрута в Европу – "Austrian Airlines" будет совершать прямые рейсы в Вену, а "Brussels Airlines" – в Брюссель.

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Планируется, что рейсы в Брюссель будут осуществляться 4 раза в неделю.

По словам руководителя Отдела развития маршрутов аэропортов Литвы Томаса Зитикиса, существующие направления компании – Франкфурт, Цюрих – являются не только важными локациями для развития деловых партнерских отношений, но и дают возможность путешествовать в другие страны с использованием возможности пересадки, а Вена и Брюссель являются важными деловыми и политическими центрами, сообщение с которыми актуальна для многих литовских учреждений.

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