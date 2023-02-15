Белорусский расследовательский центр поспособствовал задержанию на КПП Райгардарс (Литва) двух фур, которые перевозили подсанкционные товары в Литву в обход ограничений. Подробнее об этом — со Станиславом Ивашкевичем, руководителем Белорусского Расследовательского Центра.
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