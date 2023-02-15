Скандальная статистика: как литовцы тайно продолжают торговлю с Россией

Власти в Литве думают, что делать с компаниями, которые продолжают торговлю с Россией, напавшей на Украину. Одна из возможных мер – публичный список таких компаний. Статистка красноречивая – если напрямую с Россией торгуют меньше, то экспорт в соседние с ней страны с начала войны в Украине вырос в 5 раз.

О тенденциях торговли литовских компаний с Россией в среду говорили на заседании парламентского Комитета нацбезопасности и обороны (ПКНБО).

На заседании акцентировали, что речь идет о компаниях, которые продают товары, не попавшие под санкции, но поднимается моральный вопрос торговли с агрессором.

Председатель ПКНБО Лауринас Кащюнас сказал, что с Россией по-прежнему торгуют более 200 компаний.

"В прошлом году таких компаний стало на 50% меньше, но какое-то их количество остается. Да, если подходить формально, то товары под санкции не попадают, поэтому торговля возможна, но остается вопрос моральной оценки ситуации и что мы можем сделать, как компания. Есть идея предать такие компании огласке", – заметил он.

Аналитик данных Вайдотас Землис-Балявичюс на заседании представил статистику торговли с Россией и с соседними с ней странами (Беларусью, Казахстаном и др). Он акцентировал, что это статистика, из которой убрали составляющую торговлей энергией.

"Экспорт в Россиею сократился на 35%, но в соседние с Россией страны вырос в 2 раза. Общий экспорт вырос на 5%. Это значит, что начало войны побудило экспорт Литвы", – пояснил он.

Импорт, по словам эксперта, значительно сократился.

"Но есть определенные признаки оживления", – заметил Землис-Балявичюс.

Что касается товаров, попавших под санкции, то эффект здесь похожий. "Мы видим, что с начала войны экспорт сократился, но в соседние страны стали вывозить больше", – сказал аналитик.

Он заметил, что в Россию попадают и товары, которые попали под санкции.

"Каждый месяц мы экспортируем в соседние страны четверть миллиарда, а раньше этот показатель был 50 млн. Это значит, что экспорт в соседние страны вырос в 5 раз", – пояснил Землис-Балявичюс.

"Это не делает чести", – сказал аналитик.

Кроме того, как он подчеркнул, объемы экспорта в Беларусь с начала войны выросли и составляют около 173 млн. евро.

"Даже во всем ЕС, если посмотреть на экспорт, мы на первом месте ES. Тут рост составил 200%", – заметил Землис-Балявичюс.

Специалист пояснил, что литовские компании экспортируют в основном подержанные автомобили (реэкспорт), сельхозтехнику, детали автомобилей, прицепы.

"Почему-то в Сакартвело мы стали экспортировать какие-то машины для обработки данным. (...) Рост составляет 14 000%. Очевидно, что это что-то, что нуждается в дополнительном объяснении. Если иметь в виду ситуацию, то это, возможно, обход санкций, но это надо выяснять", – сказал Землис-Балявичюс.

По его данным, похожий эффект с не попавшими под санкции товарами виден и в других странах ЕС.

"Снижение экспорта в Россию, но рост в другие страны. Мы можем видеть такие же тенденции. (...) Мы можем увидеть три страны, которые увеличили экспорт после начала войны: Словения, Латвия и Болгария. Что касается упомянутых соседних стран, почти все они, за исключением Швеции и Мальты, увеличили экспорт. Это значит, что проблема общеевропейская", – комментировал специалист.

Похожие данные и по товарам, попавшим под санкции.

"Мы видим, что все страны снизили экспорт в Россию, но увеличили в соседние страны. (...) Мы видим, что Литва - серьезная страна экспорта, на первом месте - Германия (ее экспорт в соседние страны составляет 4 млрд.), а Литва - на четвертом месте с почти 2 млрд. Итак, мы стали определенным центром экспорта в ЕС", – сказал Землис-Балявичюс.

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