Среднегодовая инфляция в Литве составила 19,3%

Среднегодовая инфляция, рассчитанная по методологически согласованному с другими странами-членами ЕС индексу потребительских цен (СИПЦ), составила 19,3 проц. среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составила 20,3 проц., сообщает Государственное агентство данных.

Годовая инфляция – январь 2023 г. по сравнению с январем 2022 г. – составила 18,5 проц., рассчитанная по ИПЦ – 20 проц.

На годовую инфляцию, рассчитанную по СИПЦ, в основном повлиял рост цен на молоко и молочные продукты, сыры и яйца, мясо и мясные продукты, твердое топливо, электроэнергию, хлеб и зернопродукты, автомобили, услуги общественного питания, овощи, изделия и материалы для содержания и ремонта жилья, горюче-смазочные материалы, а также снижение цен на устройства приема, записи и воспроизведения аудио и видео, телефонное оборудование.

Изменение цен на товары и услуги в январе текущего года, по сравнению с декабрем прошлого года, составило 0,6 проц., изменение цен, рассчитанное по ИПЦ – 0,7 проц., отмечают в сообщении.

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