Избит приехавший по вызову 21-летний фельдшер, подозреваемый был пьян

4 февраля вечером в деревне Пеленишкес (Пакруойский район) помощь потребовалась бригаде скорой, приехавшей по вызову. На место происшествия выехала полиция.

Полиция информировала, что, приехав в вышеупомянутую деревню, обнаружила избитого 21-летнего фельдшера в разорванном жилете, а рядом с ним пьяного мужчину (2,73 промилле).

Выяснилось, что 39-летний мужчина вызвал скорую, однако, когда на место приехали врачи, он заявил, что в помощи не нуждается. Мужчина был пьян. Позже выяснилось, что этот мужчина не первый раз вызывает представителей служб помощи без надобности (4 года назад ему был назначен штраф в размере 300 евро за вызов полиции). Тогда мужчина сообщил, что ему угрожает муж сестры. Однако, когда приехала полиция, заявил, что в помощи не нуждается и вызвал полицию без причины. В тот раз он также был пьян.

Мало того, что 4 февраля мужчина напрасно потревожил скорую, он еще и избил фельдшера. Ему показалось, что фельдшер забрал у него телефон. Поэтому мужчина побежал за фельдшером, стал его бить, порвал на нем жилет.

Когда приехала полиция, пьяный мужчина заявил, что фельдшер куда-то выбросил украденный у него телефон. Однако полиция нашла телефон на столе в квартире у мужчины.

39-летний подозреваемый был задержан. Ему грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Начато расследование.

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