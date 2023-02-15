Расследование инцидента в Новой Вильне, унесшего жизнь медика: пожарные в своих действиях вину не усматривают

Продолжается расследование несчастного случая, произошедшего в столичном микрорайоне Новая Вильня, в результате которого погиб медик, спасавший молодого человека, пораженного электрическим током. Департамент противопожарной безопасности и спасения (ДПБС) не усматривает вину в действиях своих сотрудников. В настоящее время ожидаются заключения от других учреждений.

14 ноября 2022 г. полиция, пожарные и службы скорой медицинской помощи (СМП) прибыли в район Новая Вильня, так как поступило сообщение о том, что 17-летний юноша забрался на железнодорожный вагон-цистерну, зацепил высоковольтные провода и получил удар электротоком, что привело к возгоранию одежды на теле молодого человека.

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Прибывшие на место медики и сотрудники сняли юношу с вагона, однако один из медиков коснулся проводов, в результате чего загорелся, потерял сознание и упал с цистерны.

Полицейский, помогавший спасать 17-летнего подростка, получил ожоги рук, но серьезно не пострадал. В это время пораженные электрическим током молодой человек и спасавший его медик скорой помощи были отправлены в реанимацию. Позже стало известно, что медик скончался.

После этого инцидента правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как сообщила информационному агентству ELTA представитель Вильнюсской окружной прокуратуры Вилма Мажоне, упомянутое расследование еще ведется, ожидаются ответы от других учреждений.

"По данному делу потерпевшими признаны пять человек — несовершеннолетний, его представитель, родственники погибшего медика скорой помощи и сотрудник полиции", — заявила представитель прокуратуры.

Расследованием инцидента в Новой Вильне также занялись полиция, ДПБС и Государственная инспекция труда (ГИТ).

Как сообщила информационному агентству ELTA начальник отдела коммуникаций ДПБС Вида Шмигельскене, проведенная ДПБС служебная проверка действий сотрудников Вильнюсского пожарно-спасательного управления (ПСУ), работавших в Новой Вильне 14 ноября прошлого года, завершилась 17 января текущего года.

В ходе проверки было установлено, что функции руководителя спасательных работ должны были выполнять сотрудники полиции, которые первыми прибыли на место происшествия. Однако, согласно заключению проверки ДПБС, на месте происшествия выяснилось, что происшествие подпадает под компетенцию медицинских работников, функции руководителя спасательных работ должны были взять на себя медики СМП, а пожарные, в установленном порядке, оказывали помощь полиции и другим службам. Однако, согласно заключениям служебной проверки ДПБС, когда на месте происшествия загорелась одежда медика, спасавшего молодого человека, функции руководителя спасательной службы переняли пожарные.

В данной ситуации был сделан вывод, что пожарные действовали, не нарушая правовых актов.

"После второго инцидента, когда электрическим током был поражен медик и загорелась его одежда, функции руководителя спасательных работ взяли на себя сотрудники ДПБС, т. е. на месте происшествия силами системы гражданской обороны руководил командир дежурной смены Л. Петронис, который принял меры по охране места происшествия, приказал находившимся на месте происшествия лицам соблюдать безопасную дистанцию 8 метров, а пожарно-спасательным силам – с помощью огнетушителя потушить горящую одежду врача, организовал эвакуацию пострадавших с места происшествия, организовал вызов дополнительных сил полиции и ГМП на место происшествия.

"Как показала служебная проверка, прибывшие на место происшествия (...) сотрудники дежурной смены 4-й бригады Вильнюсского ПСУ ДПБС (...) свои функции выполнили надлежаще, не нарушая требований правовых актов", – говорится в заключении служебной проверки ДПБС.

В настоящее время ожидается информация от ГИТ, которая продолжает расследование упомянутого инцидента.

"Расследование продолжается", — говорится в комментарии ГИТ информационному агентству ELTA.

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