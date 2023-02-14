Агентство: за неделю тарифы на электроэнергию снизили два поставщика, с января цены упали на 23-34 процентов

ELTA ru.DELFI.lt

По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), в течение недели два из трех крупнейших независимых поставщиков электроэнергии снизили тарифы в предлагаемых тарифных планах электроснабжения — Enefit (на 4 проц.) и Elektrum Lietuva (на 1 проц.). В то время как Ignitis не менял цен.

По подсчетам ЛАЭ, с начала года до середины февраля Ignitis снизил тарифы в фиксированных тарифных планах на 34 проц. (в среднем на 14 центов/кВтч), Elektrum Lietuva – на 28 проц. (в среднем на 10 центов/кВтч), Enefit – на 23 проц. (в среднем на 8 центов/кВтч). По данным агентства, в январе, по сравнению со средним декабрьским показателем, рыночные цены на электроэнергию снизились более чем наполовину и остаются низкими. Все же, по данным ЛАЭ, с 1 по 14 февраля средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве составила 120 евро/МВтч и была на 17 проц. выше, чем в январе. Статьи по теме: ГСРЭ: с марта тариф общественного энергоснабжения будет наполовину ниже Министр энергетики Литвы: конкуренция среди независимых поставщиков электроэнергии действует Средняя стоимость фиксированных тарифных планов сроком на 2 и 3 года составляла 27 центов/кВтч. По словам ЛАЭ, размеры ночных двухзоновых тарифов у всех трех поставщиков составляют 19,6-25,9 центов/кВтч и не превышают компенсируемого государством минимального предела в 28 центов/кВтч. Также отмечается, что Elektrum Lietuva предлагает тарифный план по цене 25 центов/кВтч сроком на 6 месяцев или 3 года с правом пересмотра цены по прошествии шести месяцев. ЛАЭ также отмечает, что на сегодняшний день Elektrum Lietuva является единственным поставщиком, предлагающим фиксированную цену на полгода. Зафиксировать цену на 1 или 2 года предлагает только Ignitis, на 3 года – Elektrum Lietuva и Enefit. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!