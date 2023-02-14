В Президентском дворце вручены Национальные премии в области культуры и искусства

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Dainius Labutis

Во вторник в Президентском дворце состоялась церемония вручения Национальных премий Литвы в области культуры и искусства. Награждены шесть лауреатов. Также была вручена Государственная премия имени Йонаса Басанавичюса. Лауреатом этой премии стал музейный работник Йонас Вайшкунас.