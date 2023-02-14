В Паневежисе подростки избили охранника и применили газ

Охранник магазина пытался задержать подозреваемых в краже подозреваемых. Однако подозреваемые оказали ему сопротивление - пинали ногами и применили газовый баллончик.

Инцидент в Паневежисе произошел в продуктовом магазине на ул. Нямуно 13 февраля, в 19.20 ч.

По данным полиции, возник конфликт из-за украденных товаров, тогда девушка применила газ в отношении охранника (1965 г.р.), а молодой человек, который был с ней – ударил охранника ногой в лицо и несколько раз ударил кулаком.

На месте происшествия задержали нетрезвого (1,40 промилле) несовершеннолетнего (2006 г.р.).

Полиция ведет расследование.

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