ЕК представила макроэкономический прогноз Литвы на 2023 год

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала макроэкономический прогноз Литвы на 2023 г.

По данным ЕК, после вторжения России в Украину рост экономики Литвы в 2022 году замедлился до 1,9 проц., а в четвертом квартале стал отрицательным, достигнув -1,7 проц. Рост экономической активности сдерживался сокращением экспорта в некоторые восточноевропейские страны и падением частного потребления, поскольку рост заработной платы не компенсировал последствия высокой инфляции.

Согласно прогнозу ЕК, в ближайшее время на литовскую экономику по-прежнему будут влиять экономическая и геополитическая неопределенность, ухудшение финансового положения компаний и снижение покупательной способности домохозяйств. Хотя осенью 2022 года прогнозировалось, что в 2023 году рост литовской экономики достигнет 0,5 проц., сейчас считается, что рост за год составит всего 0,3 проц.

По прогнозам ЕС, инфляция, достигшая пика в сентябре 2022 года, начала снижаться из-за падения мировых цен на нефть и внутренних усилий по сдерживанию роста цен на энергоносители для потребителей, включая снижение ставки НДС на теплоэнергию. Однако инфляция в других секторах по-прежнему высока, что, возможно, отражает отсроченное влияние роста затрат в предыдущие месяцы.

При этом в ЕК отмечают, что темпы роста цен в 2023 г. снизятся до 8,7 проц., а в 2024 г. – до 2,1 проц. Снижение активности как в экономике страны, так и в торговле с ключевыми партнерами и равномерное снижение цен на энергоносители будут способствовать снижению инфляции.

Также в 2024 г. за счет увеличения расходов частного потребления экономический рост составит 2,5 проц. Кроме того, в 2023 и 2024 гг. произойдет большее усвоение фондов ЕС, в частности Фонда экономического восстановления и устойчивости ЕС (RRF).

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