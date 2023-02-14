Министр успокаивает семейных врачей: медучреждения, где есть менее 1200 пациентов, закрываться не будут

Министр здравоохранения Арунас Дулькис отмежевывается от инициативы о том, что медицинские учреждения, в которых зарегистрировано менее 1 200 пациентов, не должны финансироваться из бюджета Фонда обязательного страхования здоровья (ФОСЗ). По словам министра, пока вопрос возвращен в стадию обсуждения, и только потом к нему вернутся с новыми предложениями.

"Этот вопрос действительно нужно закрыть. Хочу успокоить и семейных врачей, и пациентов – готовится план семейной медицины. В нем около 50 различных предложений, и некоторые из них, по-видимому, не полностью обсуждены или я вижу, что интерпретации немного ушли в сторону. Эти вопросы возвращаются в комитет по политике семейной медицины", - во вторник радио LRT сказал министр.

После того как министерство представило предложение о прекращении финансирования медицинских учреждений, в которых зарегистрировано менее 1 200 пациентов, в общественном пространстве появились опасения, что учреждения придется закрыть, что создаст проблемы для жителей с доступом к необходимым им услугам. Министр уверяет, что медицинские учреждения не будут закрыты.

"Размышление о показателях и их достижении должно прийти, но так примитивно и слепо понимать, что кто-то введет такой показатель и кто-то что-то закроет, это не тот случай. (...) Теперь мы можем его закрыть, он вернется в комитет, где практикующие работают вместе с Минздравом, обсудят, проведут дискуссии и вернутся с предложениями", - добавил он.

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