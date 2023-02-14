Вильнюс увеличивает компенсацию за частные детские садики до 120 евро

По мере роста инфляции в стране, Вильнюс до 120 евро увеличивает выплачиваемую с 2015 года ежемесячную компенсацию родителям, которые решили отправить детей в частные детские сады. Эта мера была принята восемь лет назад, когда нужно было срочно решить вопрос нехватки мест в детских садах Вильнюса, и порядок выплаты компенсации себя оправдал. В январе компенсация была выплачена 6 934 родителям, отдавшим детей в негосударственные учреждения дошкольного и предшкольного образования, говорится в сообщении Вильнюсского городского самоуправления.

"Когда восемь лет назад мы ввели компенсацию в размере 100 евро, то это позволило всем детям посещать детские сады. Сегодня 80 процентов детей попадают в городские дошкольные учреждения, но значительное число детей по-прежнему посещают частные детские сады. Поскольку из-за инфляции увеличились расходы на содержание детей, то пришло время увеличить компенсацию", – говорит о важном решении мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Статьи по теме: Вильнюсский горсовет планирует увеличить компенсации за частные детские сады

Компенсация предоставляется, если декларированное место жительства ребенка или хотя бы одного из родителей (опекунов) находится на территории Вильнюсского самоуправления. Компенсация выплачивается непосредственно негосударственным образовательным учреждениям, которые обязуются на эту сумму уменьшить плату для родителей.

За восемь лет компенсацией месячной платы в негосударственных образовательных организациях города, осуществляющих программы дошкольного и предшкольного образования, в среднем за 2019 год воспользовалось – 6019 родителей, за 2020 год – 6447, за 2021 год – 6794, за 2022 год – 7195 родителей.

1 сентября 2014 года, пока порядок компенсации в 100 евро еще не вступил в силу, 87 частных детских садов посещало около 3000 детей, а сейчас в Вильнюсе уже 149 частных детских садов, которые в настоящее время посещает 6934 ребенка.

В столице насчитывается 125 яслей-детских садов, 12 детских садов-школ, а в 28 общеобразовательных школах действуют группы дошкольного и предшкольного образования. Действует 1488 групп – 279 групп до 3 лет, 884 группы от 3 до 6 лет и 325 групп дошкольного образования. Группы дошкольного и предшкольного образования посещают 28 552 ребенка. В 2022 году за дошкольными образовательными учреждениями города Вильнюса было закреплено 11 115 детей. По данным на сентябрь, в детских садах муниципалитета оставалось еще 634 свободных места. По данным на сентябрь, в детских садах Самоуправления оставалось еще 634 свободных места.

Как указывают в сообщении столичного самоуправления, после восстановления независимости было построено 10 новых дошкольных образовательных учреждений: "Karuselė", "Gabijėlė", "Gilužis", "Vandenis", "Žilvinėlis", "Vėrinėlis", "Vėjelis", "Pilaitukas", детский сад-школа в Вадуве и Сантаришкес.

С 2016 года в Вильнюсе в реновированных зданиях открыли 5 дошкольных образовательных учреждений: "Ąžuolas", "Gluosnis", "Žolynas", "Giliukas", "Malūnėlis", также построено 6 модульных пристроек к яслям-детским садам "Atžalėlės", "Gabijėlė", "Gintarėlis", "Medynėlis", "Strazdelis", "Vandenis".

Приспособив муниципальные или арендованные помещения были созданы подразделения 7 яслей-детских садов – "Pasaka", "Gilužis", "Kodėlčiukas", "Vėjelis", "Pilaitukas", "Pumpurėlis", "Lazdynėlis".

В настоящее время ведутся работы по проектированию и строительству 6 новых детских садов в районах Пашилайчяй (ул. Жеминос 2С), Пилайте (ул. Паяутос 7 и ул. Толминкеме 11А), Перкункемис (ул. Белюню 5/9), Бальсяй (ул. Аушринес 10А), Шнипишкес (ул. Кярнавес 82), в Ерузале (ул. Брашкю). До 2025 года новые учреждения откроют свои двери в районах: Пашилайчяй, Пилайте и Перкункемис, остальные планируется построить к 2026 году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!