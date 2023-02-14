В Литве обанкротилось предприятие Lukšių pieninė

В Литве обанкротилось предприятие Lukšių pieninė, которое принадлежало ЗАО Marijampolės pieno konservai и занималось переработкой молока, сообщает портал vz.lt.

Гендиректор ЗАО Marijampolės pieno konservai Хенрикас Карпавичюс сказал порталу, что для модернизации компании ранее брали кредиты из банка, однако пропали люди, которые должны были заниматься расширением бизнеса и торговлей.

"Долги не с кого взыскивать, производственные линии использовать невозможно", – сказал он vz.lt.

Delfi пытался связаться с Карпавичюсом и коммерческим директором Lukšių pieninė Жигимантасом Чутой, но пока тщетно. Если удастся получить комментарий, сообщение будет дополнено.

Согласно данным "Содры", в конце декабря в компании работали 155 человек. Среняя зарплата на бумаге составляла 1296,17 евро.

ЗАО Lukšių pieninė - дочерняя компания Marijampolės pieno konservai. Она занималась производством такой продукции, как сыр Liliputasи товары бренда Senolių.

Осенью 2022 года сообщалось, что имущество скончавшегося в 2019 году миллионера Раймондаса Карпавичюса арестовано.

Литовский верховный суд 19 октября отказался принять заявление клайпедской компании Karpis и ее дочерних компаний Marijampolės pieno konservai, Lukšių pieninė, вильнюсской Ferogama и испанской Rarkarpis с просьбой об упразднении временных мер ограничения (ареста), назначенных в декабре 2018 года.

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