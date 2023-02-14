Президент в Норвегии: расходы союзников на оборону должны быть увеличены

В понедельник во второй половине дня, в рамках официального визита в Королевства Норвегия, глава государства Гитанас Науседа провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, на которой основное внимание было уделено вопросам региональной безопасности, сотрудничества в области обороны и поддержки Украины.

На встрече президент подчеркнул, что Литва ценит дружественные двусторонние отношения с Норвегией и прекрасное политическое, экономическое и культурное сотрудничество в семье стран Северной Европы и Балтии. Глава государства отметил, что в условиях войны России против Украины необходимо обеспечить тесное сотрудничество стран-единомышленников в защите идей свободы, демократии и своих ценностей, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

Глава государства выразил благодарность Норвегии за весомый вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона и участие в боевой группе усиленного передового присутствия НАТО в Литве. Президент подчеркнул, что и Литва, и Норвегия имеют общую границу с Россией-агрессором, поэтому одинаково оценивают возникающие угрозы и уделяют особое внимание укреплению своего и всего восточного фланга НАТО.

"Расходы союзников на оборону должны быть увеличены, а военная промышленность должна работать на полную мощность. Мы должны сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и помочь Украине как можно скорее добиться победы – победы всех нас над злом", - отметил Г. Науседа.

Президент Литвы и премьер-министр Норвегии обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле этого года. Глава государства подчеркнул важность того, чтобы в Вильнюсе были приняты решения по укреплению противовоздушной обороны региона, согласованы обновленные планы региональной обороны и вопросы увеличения расходов на оборону. Президент также отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе станет своевременной возможностью обсудить перспективы евро-атлантической интеграции Украины.

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