Генпрокуратура Литвы отказалась расследовать возможную утечку информации

Генеральная прокуратура Литвы рассмотрела заявление социал-демократов от 3 февраля 2023 года, в котором просили начать расследование в связи с возможной утечкой информации о расследовании и информированием Кристиёнаса Бартошявичюса и решила отказаться от проведения расследования.

В постановлении подчеркивается, что в ходе расследования, начатого 15 ноября 2022 г. в связи с возможно совершенными преступными деяниями, предусмотренными в 4 части 150 статьи, 1 части 153 статьи и 3 части 150 статьи Уголовного кодекса (УК), прокурор, оценив, что подозрения в адрес экс-депутата обоснованы, решил, что на данном этапе расследования раскрытие личности обвиняемого не помешает расследованию, поэтому попросил разрешения на привлечение подозреваемого к уголовной ответственности.

Принимая такое решение, прокурор оценил и то, что при передаче в парламент вопроса лишения депутата неприкосновенности, его данные неизбежно были бы переданы неограниченному числу лиц, но это не может считаться раскрытием данных о расследовании, которые могут помешать расследованию.

На основе этого, прокурор пришел к выводу, что нет оснований для утверждения, что раскрытие данных расследования могли помешать расследованию и его ходу.

Напомним, что прокуратура информировала о начатом 15 ноября 2022 г. досудебном расследовании в связи с возможно совершенными преступными деяниями, предусмотренными в 4 части 150 статьи, 1 части 153 статьи и 3 части 150 статьи Уголовного кодекса (УК).

4 часть 150 статьи УК предусматривает, что лицо, удовлетворявшее половую страсть с несовершеннолетним против его воли путем анального, орального или иного физического контакта, применяя физическое насилие либо угрожая его немедленным применением, или иным образом лишая его возможности оказать сопротивление, либо воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 13 лет.

В 3 части 150 статьи УК указывается, что тот, кто совершил вышеуказанные действия в отношении несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет.

В 1 части 153 статьи УК указывается, что лицо, совершившее акты растления лица, не достигшего 16-летнего возраста, наказывается ограничением свободы или арестом, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

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