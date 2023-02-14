Коронавирус в Литве: 563 новых случая, два летальных исхода

За прошлые сутки в Литве выявлено 563 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 166 человек, скончались два человека в возрасте 80-89 лет, сообщило Государственное агентство данных.

Сейчас болеют 5 479 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 561 человек.

За сутки госпитализированы 23 пациента, в больницах заняты 124 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 300 592.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 144,4. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 294.

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