В Вильнюсе продолжаются поиски пропавшего при таинственных обстоятельствах Миколаса

Волонтеры продолжают поиски пропавшего в Вильнюсе 4 февраля 15-летнего Миколаса Давидониса.

В специально созданной группе на фейсбуке "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) сообщается, что продолжаются поиски юноши вдоль реки Нерис, а также продолжатся самостоятельные поиски на удаленных участках берегов реки и на суше.

Организаторы поисков сообщили, что продолжаются поиски с помощью дронов, эти поиски координирует Красный крест.

В минувший понедельник поиски юноши продолжали и пожарные-спасатели. Осматривали берега Нерис от Жирмунайского моста до выставочного центра Litexpo. Пропавшего до сих пор не нашли. В поисках использовали лодки, водный мотоцикл, сонар и подводный дрон.

Delfi напоминает, что подросток в субботу в 12 ч. ушел из дома, в последний раз друзья его видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он связался с другом по видеосвязи. Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4 троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке. Около Жирмунайского моста были обнаружены вещи пропавшего: куртка, рюкзак, наушники, чехол от них и банковская карта.

Основная версия - юноша по какой-то причине оказался в реке. Не исключено, что он мог стать жертвой преступления, об этом упоминал генкомиссар полиции Ренатас Пожела.

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