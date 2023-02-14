"Когда мы были в СССР…": как "Палецкис и Ко" играют на ностальгических чувствах к СССР – и на руку Кремлю

Если Кремль что и умеет делать хорошо, так это использовать людей, недовольных существующим порядком вещей, для продвижения своей пропаганды. На таких людей и нацелены усилия путинских и лукашенковских пропагандистов – в том числе и в Литве. Часть этих усилий – создание и раскрутка местных "страдальцев за правду", любимый прием российского и белорусского режимов. В Литве эту роль играют Альгирдас Палецкис, Эрика Швенченене и Казимирас Юрайтис. Их конек – ностальгия по советскому прошлому Литвы.

Про Альгирдаса Палецкиса и его соратников Эрику Швенченене и Казимираса Юрайтиса часто можно прочитать в новостях. Палецкис – внук первого председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР Юстаса Палецкиса. Он служил Министерстве иностранных дел, был депутатом Сейма, с 2003 года по 2008 – главой Вильнюсского отделения Социал-демократической партии Литвы. Однако постепенно Палецкис из члена политического «истеблишмента» превратился в политического аутсайдера. В 2008 году его исключили из партии соцдемов – за чересчур радикальные взгляды и резкие публичные заявления. Палецкис пытался вернуться в Сейм, а в конце 2009 года возглавил новую партию «Социалистический народный фронт» – по сути коммунистическую. В мае 2019 года Палецкис вместе с несколькими соратниками основал левую «патриотическую» партию «Заря справедливости».

Именно потому, что коммунистические взгляды не очень популярны в Литве, Палецкис идеально вписывается в типаж «страдальца за идею», столь любимый пропагандистами из России и Беларуси. В случае с Палецкисом романтизируется образ политического аутсайдера, который борется с «властной верхушкой». В 2011 году Палецкиса оштрафовали по статье об отрицании советской оккупации: о трагических событиях 13 января 1991 года, тот сказал, что «в своих стреляли свои». В 2021 году Палецкис был осужден на шесть лет лишения свободы за шпионаж в пользу России, в мае 2022 года апелляционный суд оставил приговор в силе.

Эрика Швенченене – многодетная мать, живущая сейчас в небольшом городе Езнас под Каунасом. О ней стали впервые писать в новостях в районе 2017 года в связи с тем, что литовские власти не оказывали семье финансовую и иную помощь: у дочери Эрики Урте детский церебральный паралич (ДЦП) и атрофия зрительного нерва. Возможно, обида на литовские власти сделала женщину идеальным инструментом для российской и белорусской пропаганды. На пропагандистских ресурсах ее представляют как «литовскую поэтессу», активистку и главу «Форума добрососедства». В отношении Швенченене Департамент государственной безопасности Литвы также ведет расследование, которое, по словам главы ДГБ Дарюса Яунишкиса, «закончится в суде».

Казимирас Юрайтис регулярно представляется то как «блогер», то как «журналист», «публицист» и «телеведущий», а иногда и как «режиссер-документалист», он известен тем, что хотел баллотироваться на выборах президента Литвы в 2019 году. Сам себя Юрайтис на RuTube описывает себя как «социального педагога» и «публициста», создавшего «около полторы тысячи просветительных фильмов и актуальных политических репортажей». У Юрайтиса несколько раз были проблемы с законом: в 1997 году он был осужден подделку и использование официального документа, а в 2019 году – за нападение на врача и полицейских в состоянии алкогольного опьянения.

DELFI уже писал про то, почему литовские власти обвинили Палецкиса в шпионаже. LRT и DELFI также объясняли, почему соратники Палецкиса подозреваются в возможном сотрудничестве с российскими и белорусскими властями и спецслужбами. Политические акции «народных дипломатов» в виде поездок в Беларусь и в Россию и участия в пропутинских и пролукашенковских мероприятиях, в интервью пропагандистам из обеих стран вызывают серьезные подозрения в том, что «Палецкис и компания» – не просто «полезные дураки», которых используют Кремль и режим Лукашенко. В отчетах Департамента государственной безопасности Литвы уже за 2015 и 2016 год упоминается, что Россия пытается дестабилизировать обстановку в Литве, в том числе финансируя партии с радикальными взглядами и используя для пропаганды тех, кто разочарован в состоянии дел в своих странах.

Швенченене, Юрайтис, Палецкис и некоторые другие члены их группы заявляют, что они за «независимую и суверенную Литву», которая поддерживает «добрососедские отношения» с Россией и Беларусью, но ни во что не вмешивается (включая войну в Украине). При этом они часто ностальгируют о том, как «хорошо было Литве во времена Советского Союза». Ностальгия по реальным или выдуманным элементам прошлого особенно хорошо работает во время социальных и экономических катаклизмов. Аудитории рассказывают, что плохо было не всегда, а то, что происходит сейчас – вина нынешних властей. В случае с «Палецкисом и Ко», список виноватых повторяет российскую и белорусскую пропаганду. Здесь и заокеанские «кукловоды»-американцы со своим НАТО, и слабый, но коварный Европейский союз, который продвигает свои «загнивающие ценности», и даже классические враги конспирологов, вроде основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба. Палецкис, давая интервью белорусской «БелТА», сообщил, что на самом деле Россию, Украину, Литву и Беларусь «стравливают» сбежавшие в США потомки нацистов, которые жаждут реванша за великую победу СССР.

Добавляется и местная специфика: например, соратники Палецкиса регулярно клеймят «ландсбергистов», которые, по их мнению, захватили власть в Литве и управляют всеми политическими процессами в стране.





Пример типичных нападок на Ландсбергисов со стороны Альгирдаса Палецкиса

В интервью пропагандистам (журналистам и блогерам) из России и Беларуси, скандальный политик часто винит во всех проблемах Литвы «либералов» во главе с «кланом Ландсбергисов». Белорусский блогер Юрий Уваров сравнил внешнюю политику Литвы с поведением «холопа-камикадзе», с чем согласился Палецкис. Такую политику Литвы сам политик объяснил тем, что якобы «шайке ландсбергистов» выгодно разжигать войну, так как они боятся возмездия за последние 30 лет, когда они «пакостили России и Беларуси». По словам Палецкиса, «у них единственный шанс – это утопить или сжечь в пламени войны все улики своих преступлений».

Интересно, что Ландсбергис и его семья в Литве играют у пропагандистов ту же роль, что в России – Борис Ельцин и его семья. Людям рассказывается одна и та же история: граждане СССР жили хорошо, благородно, хоть и с некоторыми проблемами, а затем Союз разрушили враги. Враги – это, конечно же, США и Европа. Но им помогали и местные предатели страны, которые обманули «простой народ». В путинской России в этой роли – Борис Ельцин, в анти-литовской пропаганде – Витаутас Ландсбергис. На самом деле сравнивать этих двух политиков некорректно – в отличие от Ельцина, Ландсбергис не был частью советской номенклатуры. Кроме того, Ландсбергис сыграл решающую роль в обретении Литвой независимости, уступил, проиграв на выборах, и не назначал себе приемника. Странны и сравнения действительно коррумпированной семьи Ельцина, приведшей к власти Путина, с семьей Ландсбергиса.

В словах литовских «народных дипломатов» прослеживается четкая мысль: «раньше было лучше». В интервью белорусскому пропагандисту Игорю Туру, Эрика Швенченене на вопрос о распаде ЕС, сообщила, что литовцы уже к этому готовятся, и что Литве был бы выгоден «союз» с Россией и Беларусью. Ее аргумент таков: «Все же, когда мы были в Советском Союзе, мы были «голубой мечтой» и люди у нас жили на высоком уровне, несмотря на «железный занавес» … Такая тенденция, что, возможно, мы пойдем к своим соседям российским и белорусским». В интервью российской пропагандисткой программы «Соловьев Live» (ведущему Сергею Карнаухову) Швенченене заявила, что «в составе великого государства СССР Литва, Прибалтика были визитной карточкой Союза».

Помимо классического «раньше – лучше», здесь еще и игра на комплексах маленькой страны. Сами жители Литвы часто говорят о себе: «Мы маленькие и провинциальные». Пропагандисты этот комплекс развивают, рассказывая, что выжить и приобрести хоть какую-то значимость Литва, дескать, может только в симбиозе с «большим соседом» – будь то Беларусь или Россия. Поэтому так часто белорусские и российские режимные СМИ подчеркивают размер Литвы, называя ее «пигмеем» и «карликом», которого поработил «коллективный Запад». В интервью белорусскому пропагандисту и шоумену Вадиму Шепету Юрайтис неслучайно сравнил Литву с «маленьким злобно плюющимся братом», на которого «старший брат Беларусь» благородно не обращает внимания.

Давят «Палецкис и Ко» и на экономические проблемы Литвы, отлично вписываясь в продвигаемую российской пропагандой риторику про «бедную, маленькую Литву», которая только благодаря СССР смогла стать нормальной промышленной страной, а после распада Союза обеднела и опустилась.



Пример материала о том, как Литва обязана СССР от российского портала «Взгляд.ру»

В том же интервью на «Соловьев Live» Швенченене сообщила, что «30 лет в диком капитализме» устраивают не всех литовцев, а в Литве «по желанию Запада выращивают потребителя, а не создателя». Клише про «потребителей и создателей» и «дикий капитализм» действуют на уровне эмоций, при этом они далеки от реальности. «Творцы» есть в любом обществе, но в СССР «создатели» воспитывались и творили в условиях строгой цензуры. К тому же у современного потребителя времени на созидание и творчество в некотором смысле больше, чем у среднего советского человека, который был занят бесконечным «добыванием» тех или иных благ.

Проще объяснить экономические проблемы Литвы, свалив вину на капитализм, Запад, демократию и распад СССР. Но факты свидетельствуют о том, что свободный рынок и демократический строй позволяют людям жить намного лучше, хотя и не гарантируют стабильности эпохи позднесоветского застоя. После восстановления независимости и вступления в ЕС, уровень жизни и экономические показатели в Литве сильно повысились (например, здесь виден почти постоянный рост ВВП с 1995 года). Даже сейчас экономика продолжает медленно, но расти. Рассказы о том, что Литва обязана СССР, потому что при Советах в стране «все построили», – лукавый аргумент. Во-первых, неизвестно, как страна развивалась бы без насаждения колхозов и массового строительства из силикатного кирпича. А, во-вторых, ценой экономического прогресса в его советском понимании стали утрата независимости, массовые депортации, репрессии и жизнь в относительной изоляции от мира «за железным занавесом».

Еще одна попытка вызвать у аудитории ностальгию по СССР – это постоянные упоминания грозящих Литве «загнивающих западных ценностей» (например, браки между людьми одного пола). В интервью Вадиму Шепету, Швенченене и Юрайтис сказали, что люди, воспитанные при СССР понимают, что брак – «это союз мужчины и женщины», а вот Запад пытается навязать Литве свои ценности. Из слов «народных дипломатов» также ясно, что в Беларуси и в России традиционные ценности процветают, и что Литве надо выбрать путь этих стран.

Можно по-разному относиться к тому, что называется «прогрессивными ценностями» и иметь разные взгляды на то, что такое брак. Однако очевидно, что команда Палецкиса играет на страхах людей более «традиционных» взглядов, обращаясь к общей советской истории Литвы, Беларуси и России. Однополые браки приравниваются к «капиталистической ценности», а Россия и Беларусь изображаются странами, берегущими «духовные скрепы». Помимо того, что не существует никакого злодейского плана целого «Запада» по навязыванию «прогрессивных ценностей», слова пропагандистов обманчивы и по другой причине. Они винят во всем либеральные ценности, демократию и капитализм, заманивая при этом аудиторию в «консервативный рай» путинской и лукашенковской диктатур. И в этом кроется чудовищная ложь. На самом деле, такие режимы не заботятся ни о традиционалистах, ни о представителях сексуальных меньшинств, ни о женщинах, ни о мужчинах – их волнует только сохранение власти. В свободной демократической стране можно попробовать предложить людям альтернативу, бороться против неприемлемых для себя ценностей, уважая при этом право других делать то же самое. В России Путина и Беларуси Лукашенко не уважаются права никого – такие режимы могут разобраться и со «своими», и «с чужими».

Казалось бы, чем больше времени проходит с распада СССР, тем меньше остается людей, родившихся и живших при СССР, а, значит, и испытывающих по нему ностальгию. А на более молодые поколения слова политиков, типа Палецкиса, уже не должны действовать. Возможно, это так, но не стоит слишком беспечно относиться к словам «полезных дураков» из «Форума добрососедства». Вовсе не обязательно жить в СССР, чтобы поверить в то, что «раньше было лучше» и в то, что «во всем виноваты внешние враги». Может даже, лучше совсем в нем не жить, чтобы поверить в сказку о советском Эльдорадо. И в Западной, и в Центральной, и в Восточной Европе, и в Латинской Америке, и в Африке есть множество молодых людей, которые искренне верят в то, что СССР был «государством для людей», противостоящим империализму и коммунизму. А, значит, «Палецкис и Ко» без работы не останутся.

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