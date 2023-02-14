После критики Витаутас Ландсбергис принес извинения

После критики партнеров по коалиции из Партии свободы в понедельник поздно вечером патриарх консерваторов Витаутас Ландсбергис извинился за сказанные слова.

"Я никогда не осуждал гомосексуалистов. Я всегда их защищал. Мои несколько слов из интервью интерпретировали неверно. Я сожалею о том, что сейчас распространяют эту интерпретацию и это оскорбляет часть общества", – писал Ландсбергис.

Почетный председатель СО-ХДЛ Витаутас Ландсбергис заявил, что бывшему депутату Кристиёнасу Бартошявичюсу "слили" информацию о расследовании, которое проводит прокуратура.

Об этом Ландсбергис сказал в интервью на tv3.lt. Патриарх консерваторов сказал, что, по его мнению, Бартошявичюсу передали информацию о расследовании прокуратуры, поэтому экс-депутат решил уйти из парламента.

"Это можно понять. Ему это пришло в голову, потому что он не просто опасался, что следствие идет по его следам, он получил весть: "Кристиёнас, тебе крышка". Мне ситуация понятна. Он начал метаться и послал сообщение Моркунайте-Микуленене. Ну, что-то хотел сделать. Сказать, что уходит из парламента", – сказал tv3.lt Ландсбергис.

Ландсбергис рассуждал о том, что о расследовании, связанном с насилием над несовершеннолетними, Бартошявичюсу могли сообщить из прокуратуры, через близких пострадавших, друзей, знакомых. Он высказал сомнения в связи с тем, что такую информацию ему могли "слить" консерваторы, но полностью такую возможность не отрицал.

"Ну, я с трудом себе представляю, почему из Союза отечества. В СО есть много просто приличных людей. Почему они должны предупреждать какого-то педофила? Может, они сами тайные педофилы, что я могу сказать. Ведь такое бывает... Я знаю, что и в соседних странах один премьер-министр был выявлен. Я не знаю, педофил или гомосексуалист? Ну есть такие люди... <...> но эти гомосексуалисты ведут себя по-разному. По-разному. Одним достаточно партнера. Другим на протяжении всей жизни достаточно одного партнера. А некоторые ищут партнеров, может, их привлекают те, что помоложе. Тут тоже нет ничего удивительного", – сказал Ландсбергис.

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