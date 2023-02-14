Новейший президентский рейтинг: позиция одного лидера тройки снижается

В новейших рейтингах – перемены в тройке лидеров. Высокий рейтинг адвоката Игнаса Вегеле снижается, таковы данные нового опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 18–27 января. Эксперты отмечают, что новый политический скандал также может изменить рейтинг.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Опрос Spinter tyrimai показал, что первую позицию в рейтинге занимает действующий президент Гитанас Науседа. В декабре за него голосовали бы 17,7% респондентов, а в январе - 19,4%.

На втором месте – премьер-министр Ингрида Шимоните - в декабре 10,3%, в январе - 13% участников опроса.

На третьем месте остается адвокат Игнас Вегеле - в декабре 10,4%, в январе 6,8%.

Четвертая позиция – лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (соответственно 5,3% и 5,2%).

Далее идет европарламентарий, социал-демократ Вилия Блинкявичюте - в декабре 5,8%, в январе – 4,7%.

Министр обороны Арвидас Анушаускас занимает 6 место рейтинга- соответственно 3,1% и 3,9%.

Далее идет общественный деятель Андрюс Тапинас - в декабре 3,7%, в январе – 2,5%.

Восьмое место занимает спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - в декабре 4,1%, в январе - 2,2% голосов.

Последнее место занимает гендиректор компании Litgrid Рокас Масюлис - соответственно 2,4% и 2%.

За другого кандидата в декабре голосовали бы 5,9% участников опроса, а в январе – 10,3%.

В декабре 13,4%, а в январе – 10,8% респондентов не голосовали бы вообще. За кого голосовать в декабре не знали 15%, а в январе – 19,2% участников опроса.

В списке были также Аурелиюс Верига, Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский, Пятрас Гражулис, Габриэлюс Ландсбергис, Рамунас Карбаускис и Ремигиюс Жемайтайтис, однако они набрали меньше чем по 2% голосов.

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