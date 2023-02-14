После замены счетчика счет вырос в три раза

Паневежец поселил в своем доме украинцев. После замены счетчика мужчина пришел в ужас - счет за электричество вырос почти в три раза, пишет LNK.

Паневежец Висвалдас сам прожил в доме 7 лет, поэтому он знает, какие счета бывают зимой. В прошлом году он предоставил свой дом украинской семье. Эта зима не самая холодная, дом отапливается электричеством, но счет за электричество поразил и его, и беженцев из Донецка.

"У нас нет денег для оплаты такого счета. Мы в шоке", – сказала украинка Юлия.

Потребление электричества значительно выросло в ноябре, когда компания ESO установила умный счетчик. Муж Юлии работает, дети – в школе, сама Юлия сказала, что экономит электроэнергию.

"Мы экономим. Бабушка звонит и спрашивает, почему дети сидят в темноте", – рассказала женщина. В декабре умный счетчик "накрутил" 2000 кВт, примерно столько же и в январе, в прошлом году расходы в это время были почти в три раза меньше.

"Уму непостижимо, после замены счетчика расходы увеличились в три раза", – удивляется Висвалдас.

У жильцов денег нет, хозяин тоже решил не платить за электричество, пока не выяснит, откуда такой расход.

"Заменили счетчик, и в декабре счет вырос в три раза. Я звонил в ESO, спросил, в чем дело. Сама консультант сказала: "Боже, что творится с этими счетчиками", – рассказал он.

Он сказал, что ему обещали, что работники ESO проверят счетчик при нем, но на деле они пришли, когда его не было, о них сообщила Юлия.

"У работников был мой телефон, я позвонил, спросил: "Разве вы не должны были сообщить мне, чтобы я приехал и посмотрел, что происходит", – рассказал Висвалдас.

Что делали работники, владелец дома не узнал, но решил написать претензию, снова звонил в ESO.

"Мне говорят: "Не надо ничего писать, мы все сами решим, в течение 5 рабочих дней будет ответ". Я жду, уже две недели прошло", – возмущался Висвалдас.

За время ожидания пришел и второй счет, опять 2000 кВт. Висвалдас поехал в ESO и узнал еще одну новость.

"Мне сказали, что ESO даже не в ответе за счетчик, который устанавливает. Так подождите, что будет дальше? Я ничего не понимаю", – удивляется мужчина.

Представитель ESO сказал, что умный счетчик проверили.

"Счетчик этого объекта проверили, он работает исправно, мы говорили с клиентом. Да, именно столько электричества израсходовано", – сказал пресс-секретарь ESO Паулюс Калмантас.

Он заметил, что отопление электричеством нынче стоит дорого, но умные счетчики не могут "накрутить" больше.

"Клиент перед зимой получил умный счетчик, мы видим данные за два месяца. Это связано с сезоном, потребление высокое", – заметил представитель ESO.

Похожие жалобы в ESO поступают, но это не массовое явление.

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