Продление школьных каникул: за что родителям грозит штраф

На этой неделе машин на дорогах будет меньше – в школах каникулы. Некоторые родители уезжают с детьми еще до начала каникул, тогда отпуск стоит дешевле. О том, в каком случае за это грозят штрафы, рассказывают журналисты LNK.

Представитель Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Угне Клингере сказала LNK, что штрафы не получат те родители, которые уехали раньше, уведомив об этом руководство школы и обсудив отъезд с учителями.

"По закону, дети обязаны учиться. Однако важно сказать, что отъезд в отпуск не является нарушением, если родители обсуждают этот вопрос с администрацией и учителями, а ребенок после отлучки отчитывается по пройденному материалу.

Главное – если вы едете в отпуск не на каникулах, надо договориться с учителями, школой. Также, чтобы ребенок сделал все необходимое, нагнал одноклассников", – сказала LNK Клингере.

Она напомнила, что родители отвечают за обучение детей, они должны гарантировать, что ребенок в отъезде не отстанет от программы.

"Поэтому родители должны позаботиться о том, чтобы и в отпуске дети выполняли задания или сделали это, вернувшись. Также после возвращения, чтобы интересовались и у ребенка, и у учителей, как успехи, не надо ли что-то подтянуть", – сказала Клингере.

Но такие ситуации, когда ребенка увозят надолго, должны обсуждаться отдельно.

"Сейчас есть и такие школы, которые обеспечивают удаленное обучение. Поэтому тут родителям надо решать вопрос как-то иначе. Ведь отъезд на длительное время без возможности учиться - плохое решение", – сказала Клингере.

По ее словам, в службу обращаются, когда ребенка часто увозят и когда он пропускает очень много уроков.

"Тогда мы едем на дом, общаемся с ребенком, с его родителями. Мы говорим с ними о том, что, возможно, так не надо поступать, может, следует отдыхать в другое время или предоставить ребенку возможность учиться как-то иначе. Мы сначала консультируем. Об ответственности говорим только в крайних случаях, когда дети много пропускают, а родители не внемлют нашим замечаниям", – заметила Клингере.

"Согласно Кодексу административных нарушений, за препятствие учиться родителям и опекунам грозят штрафы. Но, как я говорила, это крайняя мера. Штрафы немаленькие, но первый раз штраф бывает 100 евро. Сначала вообще только предупреждение. На практике таких ситуаций немного, но они были. Правда, бывает такое, когда родители не дают ребенку учиться – долго не пускают его в школу. Чаще это связано не с отпуском, а с какими-то другими проблемами", – сказала Клингере, заметив, что о таких случаях сообщают школы.

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