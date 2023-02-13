НЦОЗ: в Литве растет заболеваемость гриппом и другими ОРВИ

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что на прошлой неделе наблюдался рост общего показателя заболеваемости гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и COVID-19 (коронавирусной инфекцией), который составил 871,2 случая на 100 тыс. жителей. На позапрошлой неделе этот показатель составлял 752,6 случая на 100 тыс. жителей.

Количество случаев заболевания как гриппом, так и ОРВИ и COVID-19 увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. В Литве из-за гриппа были госпитализированы 28 пациентов, из них 26 детей в возрасте до 17 лет, сообщается в пресс-релизе.

Уже пятую неделю подряд ни в одном самоуправлении Литвы не был превышен эпидемический уровень заболеваемости, т. е. то есть 1500 случаев на 100 тыс. жителей. НЦОЗ напоминает, что в этом сезоне в Литве в общей сложности зарегистрировано 13 смертей от гриппа.

В период с 6 по 12 февраля самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Висагинском самоуправлении – 1385,42 случая на 100 тыс. жителей, в Кедайняйском р. – 1351,82 случая на 100 тыс. жителей, в Мариямпольском самоуправлении – 1263,54 случая на 100 тыс. жителей. На прошлой неделе самый низкий уровень заболеваемости указанными заболеваниями сохранялся в Тельшяйском округе, самый высокий – в Каунасском округе.

По данным Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем, на 5-й неделе текущего года (с 30 января по 5 февраля) у пациентов с симптомами ОРВИ было взято в целом 55 проб, в которых по большей части был обнаружен вирус гриппа типа А (в 12-ти пробах), вирус гриппа типа В выявлен в 5 пробах, респираторно-синцитиальный вирус — в 4 пробах.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), в Европе на 5-й неделе текущего года из 65 434 проб, взятых для определения вируса гриппа, 9 200 оказались положительными (на грипп типа А пришлось 63 проц., на типа В –37 проц.).

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