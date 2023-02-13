Президент Литвы: масштаб и скорость военной помощи Украине имеют критически важное значение

В понедельник находящийся с официальным визитом в Норвегии президент Литвы Гитанас Науседа встретился со спикером Парламента Норвегии Масудом Гараххани. На встрече обсуждались двусторонние отношения между Норвегией и Литвой, ситуация с безопасностью в регионе и война России в Украине, сообщается в пресс-релизе.

На встрече президент подчеркнул, что ближайшие месяцы российской войны в Украине станут решающими, поэтому масштаб и скорость военной поддержки со стороны союзников имеют критически важное значение. Глава государства приветствовал решение Норвегии вместе с другими странами поставлять танки Украине.

"Литва начала оказывать военную поддержку Украине еще до начала войны и будет продолжать это делать до ее победы. В настоящее время официальная поддержка нашего государства Украине составляет около 785 миллионов евро. Помимо этого, граждане Литвы также вносят свой вклад, активно жертвуя и щедро поддерживая украинцев, борющихся за свободу.

Надеемся, что вместе с нашими союзниками нам удастся сделать все, чтобы как можно скорее достигнуть победы Украины и вернуть мир в Европу", – сказал глава государства.

Как сообщается в пресс-релизе, на встрече со спикером норвежского парламента президент также обсудил ситуацию в соседствующей с Литвой Беларуси. Глава государства отметил, что Беларусь участвует в российской войне в Украине как союзник, поэтому необходимо усилить экономическое давление и ужесточить санкции против Беларуси.

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