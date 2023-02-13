Канцлер правительства Литвы: Меtа согласует блокируемые слова с Институтом литовского языка

В понедельник представители Правительства встретились с прибывшими в страну представителями компании Мета и обсудили проблемные вопросы, связанные с модерацией контента в социальной сети Facebook и блокировкой проукраинских аккаунтов. По словам канцлера Правительства Гедре Балчитите, Мета согласилась с некоторыми требованиями Литвы. Например, компания склонна согласовать с Институтом литовского языка включение блокируемых слов в "черные списки".

"Мы отправили запрос, чтобы Meta и Facebook, перед тем как такие слова будут добавлены в их список нежелательных слов, согласовали их с Институтом литовского языка, который мог бы дать разъяснение, считаются ли эти слова унизительными или используются в Литве в качестве ругательств", – заявила канцлер журналистам в понедельник на пресс-конференции в Правительстве.

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Еще в декабре прошлого года центр анализа дезинформации Debunk.org заявил, что Facebook обычно ограничивает те посты, в которых используются слова "москали", "орки", "кацапы". Однако Г. Бальчитите не уточнила, относительно каких именно понятий Мета согласилась проконсультироваться с литовскими специалистами.

"В настоящее время мы не смогли обсудить массу конкретных слов. (...) Есть ряд слов, которые якобы носят унизительный характер, но не обязательно употребляются в нашем литературном языке, они не являются матерными словами", – сказала она.

По словам Г. Бальчитите, представители Меты пообещали поднять вопрос о трактовке российской войны в Украине на высшем уровне компании. Как утверждает Г. Бальчитите, на сегодняшний день социальная сеть "не различает войну и мир" — т. е. применяет одинаковые меры по модерации и блокировке контента. Однако, продолжила она, такая политика неприемлема для Литвы.

С представителями компании также обсуждалась специфика инфлюэнсеров, пишущих на военную тематику. Г. Балчитите напомнила, что после того, как Facebook заблокировал аккаунты некоторых из них, возникли препятствия для сбора финансовой и гуманитарной помощи Украине. Поэтому, подчеркнула канцлер, Литва попросила Мету скорректировать свои алгоритмы так, чтобы такие заблокированные соцсетью инфлюэнсеры и их посты рассматривались быстрее. Кроме того, добавила Г. Балчитите, Мета рассматривает возможность проведения отдельных встреч с такими пользователями соцсети.

"Сама Мета предложила и планирует организовать отдельные встречи, в ходе которых будут обсуждаться непубличные аспекты управления контентом именно для таких инфлуэнсеров. Так что надеемся, что они это сделают в ближайшее время", – выразила надежду представитель Правительства.

ELTA напоминает, что в декабре прошлого года члены Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне вместе с представителями Правительства и экспертами обсуждали политику Facebook. Парламентарии решили обратиться в европейские структуры из-за блокировки проукраинских аккаунтов и постов в социальной сети, а также организовать встречу с прибывающими в страну членами компании Мета.

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