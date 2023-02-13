Центробанк Литвы проанализировал рост цен на продукты

Центробанк Литвы исследовал цены на продукты питания и выяснил, что в целом цены на продукты росли в похожем или меньшем темпе, в котором росли расходы, исключение составляют цены на сельскохозяйственные продукты. Сообщается, что цены на продукты в Литве росли в основном из-за подорожания электроэнергии и цен на сельхозпродукцию в регионе.

Директор Департамента экономики ЦБ Литвы Аурелиюс Дабушинскас сказал, что экономисты ЦБ постоянно следят за изменением цен, включая цены на продукты питания.

"Важно подчеркнуть, что нашей целью не было выяснение обоснованности уровня индивидуальных цен", – сказал он.

Дабушинскас сказал, что инфляция цен на продукты питания достигла очень высокого уровня и это основная составляющая общей инфляции. В декабре инфляция цен на продукты составляла 8% от общей инфляции.

Он выделил, что больше всего подорожали хлебобулочные изделия, мясные изделия и молочные продукты. А подсолнечное масло, хлеб и молочные продукты были "рекордсменами" по подорожанию. Правда, по его словам, похожим образом цены росли не только в Литве, но и в других странах Балтии.

"Инфляция цен на продукты большая <...>, однако такое сравнение свидетельствует, что есть и другие факторы, что это подорожание не является специфическим, свойственным только Литве", – сказал он. Дабушинскас сказал, что в 2022 году цены на продукты в Литве достигли 98% цен по ЕС.

По его словам, производители и торговцы столкнулись с повышением цен.

"Макриэкононическое окружение, покупательная способность клиентов была относительно благоприятной для переноса расходов на плечи покупателей. Это одна из причин, по которой подорожание произошло быстро, по крайней мере в некоторых секторах", – сказал Дабушинскас.

Он заметил, что в секторе производства сельхозтоваров расходы росли медленнее, чем цены на конечную продукцию.

По его словам, рост цен в этом секторе в Литве повторяет тенденции рынка ЕС.

"Эти общие тенденции передаются Литве, а поэтому в краткосрочном периоде и виден этот разрыв между ценами и расходами, но данные показывают, что в 2021-2022 г. такое развитие расходов и цен должно было означать относительно хороший результат", – сказал Дабушинскас.

По его словам, в сфере торговли рост цен соответствовал росту расходов.

"И расходы и цены росли в похожем темпе", – сказал представитель ЦБ.

Дабушинскас заметил, что на росте цен на продукты в целом сказался значительный рост цен на электричество.

"Едва ли не 80% инфляции цен на продукты связана с энергетическим шоком. Иными словами, подорожание продуктов связано с ростом цен на электричество", – сказал эксперт.

Говоря о том, что ждет в будущем, Дабушинскас сказал, что рост цен должен замедлиться, но он не будет равен снижению расходов.

"Рост цен на продукты питания замедлится, если не будет дополнительных встрясок, пик уже позади", – заметил он.

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