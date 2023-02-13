У бизнеса Матийошайтиса проблемы в Украине

Империя мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса Vičiūnų grupė оказалась в поле внимания ведомств, контролирующих качество продукции. После того как Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) проверила доставленные из Китая через Литву в Украину 7,9 тонн замороженных даров моря, выяснилось, что в продуктах превышена допустимая по требованиям ЕС концентрация кадмия. Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины распространила сообщение и призывает информировать о находящихся в продаже небезопасных продуктах.

Выяснилось, что Vičiūnų grupė доставила из Китая в Литву 22 тонны даров моря, в партии обнаружили большую концентрацию кадмия. Часть груза отправили в Украину, а часть – задержали в Литве.

Литовская государственная продовольственно-ветеринарная служба информировала об этом Украинское ведомство и Еврокомиссию.

"На территорию Украины привезли замороженные смеси морепродуктов, в которых количество кадмия превышает допустимую норму", – сказано в сообщении Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины.

Указано, что 7,9 тонн морепродуктов из Китая через Литву в Украину доставили для отделения Vičiūnų grupė Viciunai Ukraina.

В заметке сказано, что о нарушении норм Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины информировала литовская служба.

Операторов рынка просят изъять эту продукцию Viciunai с рынка.

Покупателей также просят информировать о такой продукции Viciunai.

Гендиректор Vičiūnų grupė Шарунас Матийошайтис по телефону ничего комментировать журналисту Delfi не стал, сказал "спасибо, до свидания" и положил трубку. Журналист обратился в компанию Vičiūnų grupė письменно, но пока ответ не получен.

Информация о такой продукции вызвала немалый ажиотаж в публичном пространстве. Сразу напомнили, что компания, принадлежащая мэру Каунаса, платит налоги в террористическом государстве, которое развязало войну с Украиной. Говорят, что такие опасные продукты компания могла неслучайно ввезти в Украину.

"Литовский производитель давно определился, на чьей он стороне. Несмотря на то, что война в Украине длится почти год, компания не намеревается покидать российский рынок, получает там прибыль, выплаты, платит миллионные налоги в бюджет террористического государства. Сейчас он решил травить нас кадмием. Попытка "располагать" неликвидным (продуктом) в Украине, при том, что в странах ЕС такой товар нельзя использовать, это ясное доказательство реального отношения к украинским клиентам. Однако есть выход – украинцы должны раз и навсегда отказаться от продукции VICI. Причин для этого более чем достаточно", – сообщает Telegram-канал Insaider UA.

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