Исследование: 35% жителей в этом году планируют отложить крупные покупки на более позднее время

Замедление экономики, инфляция и рост процентных ставок уже сейчас вынуждают большую часть населения Литвы пересматривать свои финансовые возможности. В ходе опроса, проведенного в январе компанией "Spinter tyrimai" по заказу банка "Medicinos bankas", 40 проц. опрошенных указали, что из-за замедления экономики они планируют сократить расходы на развлечения, оздоровление, косметические процедуры, а также отказаться от необязательных покупок, говорится в пресс-релизе.

"Естественно, когда меняется экономическая ситуация, меняется и поведение жителей. Удовлетворение базовых потребностей всегда будет на первом месте, а развлечения, оздоровительные или косметические процедуры не являются услугами первой необходимости, поэтому обычно выбирается экономия за их счет: места развлечений или оздоровительных услуг посещаются реже, чаще ищут более дешевые или полностью бесплатные альтернативы", - сказал директор Отдела торговли "Medicinos bankas" Юлюс Ивашка.

О снижении расходов на товары второстепенного значения свидетельствуют и данные Банка Литвы: в конце года в стране значительно сократились продажи информационно-коммуникационного оборудования, других товаров для досуга, предметов домашнего обихода, одежды и обуви. В последнем квартале 2022 г. оборот розничной торговли Литвы был на 1,2 проц. меньше, чем в предыдущем квартале, и на 3,5 проц. ниже, чем год назад.

По данным опроса, 35 проц. респондентов в этом году планируют отложить более крупные покупки. Среди них в основном респонденты с высшим образованием, с меньшими доходами, жители районных центров и сельской местности.

Замедление экономики также побуждает экономить на отпуске: 28 проц. респондентов в этом году планируют более скромный отпуск или вообще от него отказаться. Большинство из них – респонденты в возрасте 26-45 лет, с более низким уровнем образования.

Согласно последним статистическим данным Центробанка Литвы, в конце 2022 г. на счетах жителей Литвы было около 21,6 млрд. евро.

По данным опроса "Spinter tyrimai", по мнению 13 проц. респондентов, инфляция, замедление экономики и рост процентных ставок не повлияют на их финансовое поведение. 12 проц. опрошенных не имели мнения по этому вопросу.

В опросе, проведенном 19-28 января, участие приняли 1 015 респондентов в возрасте 18-75 лет.

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