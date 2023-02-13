Скончался герой фильма "Прыжок" Симас Кудирка, ставший символом борьбы Литвы за свободу

Скончался участник литовского сопротивления советскому оккупационному режиму Симас Кудирка. Об этом сообщил портал Lrt.lt.

Эту новость LRT подтвердил настоятель Гришкабудского прихода Преображения Господня Витаутас Мазирскас.

Кудирке было 92 года.

Он известен тем, что в 1970 году, во время встречи рыболовных организаций США и СССР в американских территориальных водах, перебежал на американское судно Vigilant и попросил политического убежища, но не получил его.

О жизни Кудирки написано несколько книг, сняты фильмы, в их числе и фильм "Прыжок" Гедре Жичките.

Кудирка родился 9 апреля 1930 года в Гришкабудисе. Он окончил Клайпедскую школу моряков, был моряком-радистом Клайпедского рыболовного флота. 23 ноября 1970 г. он попросил политического убежища на американском судне Vigilant, но не получил его.

Кудирку насильно вернули на судно СССР. Тогда действия США и СССР осудили крупнейшие американские издания, литовская пресса в США, телевидение и радиостанции, особенно "Голос Америки", проходили акции протеста. В течение длительного времени Кудирка был символом борьбы за свободу Литвы.

В мае 1971 года Кудирку приговорили к 10 годам лишения свободы. Он отбывал наказание в Псковском и Мордовском лагерях.

Усилиями его матери, которая родилась в США и восстановила американское гражданство, в 1974 г. его удалось освободить из тюрьмы, после чего он с семьей уехал в США. Кудирка участвовал в деятельности литовских организаций в США, читал лекции о коммунистическом режиме в СССР.

После восстановления независимости Литвы в 2007 году Кудирка вернулся на родину. В 2008 г. он был награжден Командорским крестом Ордена Креста Погони.

Президент Литвы Гитанас Науседа выражает соболезнования в связи со смертью Кудирки.

"Я читал книгу об этом необыкновенном человеке и видел фильм "Прыжок". Это невероятное сильная личность, отличающая трезвым взглядом на жизнь, исключительным чувством юмора. Кудирка - символ поколения, которое не смирилось с правилами, навязанными советским режимом, не хотело играть роль винтика в обществе и демонстративно повернулось спиной к системе. Своим примером он и других призвал действовать также", – сказано в соболезнованиях Науседы.

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