На прилавках магазинов Maxima не осталось самых популярных чипсов

В магазинах сети Maxima не осталось чипсов бренда Pringles. Их временно изъяли из продажи. Поэтому покупателям Maximа придется искать эти чипсы в других магазинах, пишет madeinvilnius.lt.

"Сейчас временно мы не торгуем чипсами Pringles, поскольку на первом этапе переговоров с поставщиком чипсов Pringles мы не нашли общего решения, а новые коммерческие предложения неприемлемы", – сказала MadeinVilnius.lt представитель Maxima Эрика Наркунайте.

Pringles с прилавков магазинов Maximа исчезли две недели назад. На их месте появилась продукция других производителей. В магазинах других сетей продукция Pringles есть. Представители Maxima тоже надеются, что в скором времени смогут возобновить продажу Pringles.

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