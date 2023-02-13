Прогнозы: что будет с литовской экономикой в 2023 году?

На состоявшемся в пятницу заседании Комитета по европейским делам был представлен Сценарий экономического развития (СЭР), опубликованный Министерством финансов 21 декабря прошлого года, и заключение Госконтроля о его утверждении. В нем отмечается, что экономическое развитие Литвы в среднесрочной перспективе останется на пути роста и будет в значительной степени зависеть от устойчивости Европейского союза (ЕС) к шокам, говорится в сообщении.

Представители Министерства финансов, представляя СЭР, акцентировали, что влияние войны России в Украине на глобальную экономику, усиление геополитической напряженности и изменения в денежно-кредитной политике усиливают экономическую неопределенность. Самой большой угрозой для экономики ЕС являются возможные негативные изменения на рынке газа и перебои с поставками.

Базовый сценарий: рост литовской экономики в 2023 г. будет медленнее, но останется положительным – реальный ВВП может увеличиться на 0,7 проц., номинальный ВВП – на 10,2 проц. В случае реализации негативных рисков изменение реального ВВП страны в 2023 г. может быть как минимум примерно на 1 проц. ниже. Ситуация на рынке труда остается достаточно сильной: значительный рост безработицы в 2023 г. не ожидается, продолжится быстрый рост средней зарплаты.

Представители Госконтроля, представляя заключение об утверждении сценария экономического развития, подчеркнули, что СЭР утвержден, но риски, связанные с геополитической ситуацией и ценами на энергоносители, не снижаются. Основными рисками, определяющими экономическое развитие, являются высокие цены на энергоресурсы, продолжительная высокая инфляция, спрос, на который негативно повлияло повышение процентной ставки Европейским центральным банком, и медленная реализация мер, финансируемых Европейским союзом, говорится в сообщении.

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