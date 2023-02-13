4 из 10 жителей Литвы одобряют установку памятника Сметоне в Вильнюсе

4 из 10 жителей Литвы одобряют установку памятника президенту Антанасу Сметоне в Вильнюсе, таковы данные опроса, проведенного по заказу LRT компанией Baltijos tyrimai. Однако почти столько же жителей Литвы – 38% – это не одобряют. Чуть больше пятой части (22%) участников исследования на вопрос не ответили.

Согласно данным опроса, установку памятника Сметоне одобряют в основном женщины (41% одобряют и 36% не одобряют), жители крупных городов (42%), жители, не получившие среднее образование (52%) и жители с высшим образованием (45%), руководители (50%), студенты (49%), жители со средними доходами (46%).

Памятник Сметоны в столице хотели бы увидеть этнические литовцы (42% одобряют, 36% – нет), а также жители правых взглядов (50% одобряют, 31% – нет).

Опрос 19-31 января 2023 года провела компания Baltijos tyrimai. В опросе участвовали 1023 жителей Литвы (18 лет и старше). Погрешность результатов опроса составляют 3,1%.

Напомним, что горсовет Вильнюса одобрил установку памятника Сметоне на ул. Й.Басанавичюса около Вильнюсского старого театра.

Конкурс на памятник будет объявлен в ближайшее время.

Однако эта идея вызвала немало дискуссий в обществе. Поднимают вопрос, должен ли появиться памятник Сметоне в столице, поскольку личность президента оценивают неоднозначно.

Сметона занимал должность президента в 1919–1920 и 1926–1940 гг. Он был подписантом Акта о Независимости 16 февраля 1918 г.

В 1926 г. Сметона совершил переворот в стране и сверг законно избранного президента Казиса Гринюса, ввел авторитарный режим правления, а в 1940 г. уехал на Запад, когда Литву оккупировал СССР.

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