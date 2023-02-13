Из-за заявлений о том, что Крым принадлежит России, СКЗЛ исключает из партии своего кандидата в мэры Шилуте

ELTA ru.DELFI.lt

Robertas Kuncaitis Foto: DELFI / Valdas Kopūstas

Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) дистанцировался от выдвинутого партией кандидата на пост мэра Шилутского района Робертаса Кунцайтиса из-за его заявлений, сделанных в субботу на дебатах кандидатов в мэры района, и исключает политика из партии.