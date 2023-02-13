В Литву прибудут представители "Meta": обсудят блокировку проукраинских аккаунтов

Поскольку в публичном пространстве продолжаются дискуссии о контентной политике "Facebook", в понедельник в Литву прибывают представители компании "Meta". Как говорится в распространенном сообщении, с членами компании канцлер Правительства Гедре Бальчитите обсудит проблемные вопросы модерации контента социальной сети "Facebook" и блокировки проукраинских аккаунтов.

Двусторонний диалог с "Facebook" был налажен еще в прошлом году – после того в публичном пространстве начали обсуждать беспрецедентную блокировку аккаунтов и постов людей, которые поддерживают Украину в сети "Facebook".

"Канцелярия правительства инициировала диалог с компанией "Meta" по поводу заметной необоснованной фильтрации контента и блокировки авторов, выражающих поддержку Украине, освещающих войну, которую ведет Россия, и ее преступления. В целях поиска системных решений, которые предотвратили бы подобные случаи, канцелярия Правительства совместно с командой Debunk.org в декабре прошлого года начала сбор необоснованных примеров ограничения распространения сообщений и блокировки авторов", - говорится в сообщении правительства.

Встретятся и с членами Сейма

Как Elta проинформировал председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас, в понедельник запланирована встреча с представителями компании "Meta", в которой участие примут не только члены КНБО, но и члены парламентского Комитета по культуре.

"Мы поднимем все эти фундаментальные вопросы об их алгоритме, об использовании определенных понятий. Ведь идет война и здесь нет двух сторон – есть российская агрессия. Это следует четко понимать. Без сомнения, мы будем призывать к пересмотру алгоритмов, чтобы предотвратить удаление людей из "Facebook" таким простым способом", - пояснил Л. Кащюнас.

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