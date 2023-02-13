Синоптики обещают на этой неделе хорошую погоду

В начале недели будет сухо и светло, прогнозирует Литовская гидрометеорологическая служба (ЛГМС).

В понедельник погоду в Литве обусловит антициклон. Будет облачно, прояснения прогнозируют на взморье и в Жемайтии. Особых осадков не ожидается. Все еще будет дуть сильный ветер. Днем будет 2–6 градусов тепла.

Во вторник антициклон усилится, станет суше, осадков не ожидается. Ночью будет облачно с прояснениями, нехолодно: будет от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла на взморье. Во вторник днем воздух прогреется до 4–7 градусов тепла, только на востоке будет немного прохладнее.

В среду ночью погода почти не изменится. Ночь будет солнечной и без осадков. На западе местами туман и иней. Ночью будет 1–6, на востоке местами до 7–9 градусов мороза. В среду днем облачность увеличится, на западе возможны небольшие осадки. Днем будет 0–5 градусов тепла.

В четверг антициклон понемногу уйдет, придет зона низкого давления. Небо будет облачным с небольшими проясненими, но особых осадков не ожидается. Ночью будет 1–6 градусов мороза, местами прохладнее. Днем в четверг будет 1–6 градусов тепла.

В пятницу погоду обусловит циклон. Ночью но многих районах, днем местами ожидаются небольшие осадки. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 2–7 градусов тепла.

В выходные циклон ударит со всей силой. В субботу придет теплый атмосферный фронт, он принесет интенсивные осадки, в основном мокрый снег и дождь. У моря ожидается буря. Ночью будет около 0, днем 3–8 градусов тепла.

В воскресенье холодный атмосферный фронт. Похолодает. На смену дождю придет мокрый снег и снег, а ночью и днем будет выше нуля.

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