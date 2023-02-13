В понедельник вечером – акция в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии

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Žemės drebėjimas Turkijoje Foto: Sipa / Scanpix

Литовские организации, работающие в сфере культуры, и деятели искусства в знак солидарности с пострадавшими в результате землетрясения в Турции и Сирии проводят акцию. Мероприятие состоится 13 февраля, с 18 ч. в музее MО.