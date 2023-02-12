Родители напуганы: продажи газовых баллончиков растут в десятки раз

Нападения на детей в Вильнюсе вызвали панику среди родителей – они стали вооружать детей газовыми баллончиками, однако полиция напоминает, что такие средства самозащиты разрешается использовать только лицам старше 18 лет. Несмотря на это, родители рискуют получить штраф, ради защиты своего чада. Парадокс в том, что газовые баллончики запрещены, а вот ножи дети носить могут. Специалисты отмечают, что нож куда опаснее, чем газовый баллончик. Ситуацией интересовались журналисты LNK.

"Чаще всего покупатели получают профессиональную консультацию. Ведь обычно люди приходят в первый раз, в первый раз покупают газовый баллончик. Говорят, прежде в нем не было необходимости. Спрашивают, что это, какой лучше брать. Мы даем советы", – сказал LNK представитель Vilniaus ginklai Дарюс Микалаускас.

Он заметил, что баллончики есть разные: самые простые, действующие на расстоянии 2-3 м и полупрофессиональные - 5-6 м.

Микалаускас подтвердил, что продажи газовых баллончиков сильно выросли.

"Да, реально бум начался на этой неделе. Когда в прессе появились страшные факты. Сейчас люди очень заинтересованы, приходят группами, семьями. Приходят и с детьми, спрашивают, могут ли покупать детям. Тут мы сталкиваемся с законом. По закону, оружие категории D может иметь лицо старше 18 лет. А родители хотят дать баллончики детям. Мы предупреждаем, что это нарушение закона", – сказал собеседник.

По его словам, продажи баллончиков за неделю выросли в десятки раз. Микалаускас сказал, что люди говорят, что понимают, какие в Литве законы, но выбирают меньшее зло – дать несовершеннолетнему баллончик, чтобы защитить его.

"Между родителями и детьми должны проходить серьезные беседы – чтобы не было дискомфорта", – сказал представитель Vilniaus ginklai.

Несовершеннолетние не могут носить газовые баллончики, но могут носить нож.

"Родители хотят обезопасить ребенка. Поэтому дают все возможное. (…) Нож в любом случае - большее зло. Ведь нож не для самозащиты. Мы такие вещи для самозащиты не рекомендуем", – сказал собеседник.

Микалаускас заметил, что электрошокер - тоже оружие категории D.

"Единственная разница между ним и баллончиком - необходимость контакта. Если баллончик мы можем использовать на расстоянии, то в случае с электрошокером нужен контакт", – сказал он.

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