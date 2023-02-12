На пост мэра Вильнюса претендуют трое кандидатов с судимостью

На посты мэров в Литве претендуют 25 кандидатов с судимостью, всего на муниципальных выборах больше 500 таких кандидатов. Такие данные BNS предоставил Главизбирком (ГИК) Литвы, сообщает портал madeinvilnius.lt.

"Всего 513 кандидатов с судимостью", – сказано в сообщении.

Из них 433 - мужчины, 80 – женщины.

Больше всего судимых кандидатов – 80 – от Партии труда, 64 – от Партии регионов, 62 – от социал-демократов, 54 – от "крестьян", 50 – от демократического союза "Во имя Литвы".

Если смотреть по муниципалитетам, больше всего кандидатов с судимостью в Шилальском (23), Шилутском (20) районах, Вильнюсе (20), Алитусе (19), Шяуляе (19).

В столице на пост мэра претендуют трое политиков с судимостью: это Артурас Зуокас, Пятрас Гражулис и Валдас Туткус.

В Зарасай на пост мэра претендует судимый "трудовик" Римвидас Подольскис, в Висагинасе – социал-демократ Виргиниюс-Андрюс Букаускас.

Кандидаты в мэры были судимы за разные проступки – от подделки документов до нарушения ПДД.

Муниципальные выборы в Литве состоятся 5 марта 2023 года.

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