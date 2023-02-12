Вильнюсская гимназия "Ювента" до сих пор не нашла учителя литовского языка

Вильнюсская гимназия "Ювента" до сих пор не нашла учителя литовского языка. Напомним, что это место занимала обвиняемая в организации беспорядков у парламента Астра-Геновайте Астраускайте. Гимназия объявляла четыре конкурса, но учителя найти не удалось. Сейчас проходит пятый конкурс. Директор гимназии Ирина Игнатавичене сказала, что ситуация очень сложная.

"Кандидатов нет. Их нет. Пятый конкурс проходит до 27 февраля. Нам очень сложно", – сказала директор.

"Если бы не было такой нехватки, я бы не нанимала того учителя, о котором говорила вся Литва. Их нет, учителей не хватает. Прошли четыре конкурса, ни один человек не откликнулся", – прибавила Игнатавичене.

Напомним, что Астраускайте приняли на работу в ноябре 2022 года, однако в конце того же месяца Вильнюсский муниципалитет указал, что ее приняли на работу с нарушением порядка - не был должным образом объявлен конкурс. В начале декабре Астраускайте была уволена.

"Я от безысходности приняла эту Астраускайте, не было учителя. И сейчас нет. Значит, в сфере образования есть проблема, которую никто не хочет видеть", – сказала Игнатавичене.

По ее словам, гимназия не может найти не только учителя литовского языка, но учителя математики, информатики и социального педагога.

Напомним, что Астраускайте подозревают в организации беспорядков у парламента 10 августа 2021 г.

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