В Алитусском районе с дороги съехал автомобиль, пострадали граждане Беларуси

В воскресенье рано утром в Алитусском районе произошло ДТП. Сообщается о пострадавших.

Полиция информировала, что в 7.30 ч. поступило сообщение о том, что около деревни Мирославас (Алитусский район) с дороги съехал и перевернулся автомобиль.

Звонивший сообщил, что никто не зажат, люди сами выбрались из машины. Выяснилось, что в ДТП попали граждане Беларуси.

Врачи доставили в больницу двоих пострадавших: женщину 1994 г.р. и подростка 2007 г.р.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Очевидцы сообщают, что причина ДТП - скользкая дорога.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!