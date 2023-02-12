В поле зрения полиции – водитель, предоставлявший услуги подвоза: воспользовался банковской картой клиента

Трижды судимый вильнюсец Руслан Махрин, работавший водителем, предоставляющим услуги подвоза, снова попал в поле зрения полиции. Один из клиентов забыл в машине мобильный телефон и банковскую карту, а водитель решил поживиться за его счет: заказал еду и разные товары в интернет-магазине.

Однако Махрина вскоре задержала полиция. Полиция уже задерживала этого водителя, когда расследовала кражу из дома ехавшего на такси эмигранта.

Махрин и в этот раз всячески пытался уйти от ответственности, но согласился возместить нанесенный пассажиру ущерб. Суд признал его виновным в краже, мошенничестве и использовании чужой банковской карты – судья Вильнюсского участкового суда Аушра Дамбраускене приговорила Махрина к 90 суткам ареста, с отсрочкой на год.

В течение года Махрин должен будет находиться дома с 22 до 6 ч. утра и не сможет уезжать из города без ведения полиции. Кроме того, он должен возместить нанесенный ущерб пострадавшему – 800 евро материальный и 300 евро – моральный.

Расследование было начато после того, как в полицию обратился пострадавший вильнюсец. Он рассказал, что ночью с подругой ходил в ночной клуб, а потом вернулся домой на такси.

"Я отвез домой подругу, машина уехала, а я, проводив ее, хотел вызвать другое такси, но обнаружил, что нет телефона в чехле которого была и банковская карта, – рассказал он. – Хорошо, что в кармане были наличные, я на такси вернулся в клуб, я думал, что потерял телефон там, но ничего не нашел, мы сидели в клубе в VIP-зоне вдвоем, никто туда не подходил".

Не найдя телефона, он вернулся домой и стал блокировать доступ к банковской карте. "Были выходные, поэтому все деньги сразу были сняты, мне не удалось заблокировать карту, а в понедельник в банке мне показали распечатку – я увидел, что моей картой пользовались, поэтому обратился в полицию", – рассказал он, заметил, что после сообщения полиции о краже банк вернул на счет больше 400 евро.

Пострадавший рассказал, какие покупки делались с его карты (всего 418 евро) – 120 евро заплатили немецкой коммуникационной компании за пополнение счета, почти 40 евро – за доставку еды на дом и 260 евро –за покупки на Aliexpress.

Полиция оперативно выяснила, что чужими вещами завладел Махрин, однако он сначала свою вину не признавал. После этого инцидента он перестал предоставлять услуги подвоза.

Суд напомнил ему, что в 2019 году он был судим за аналогичное преступление - незаконное использование забытой банковской карты клиента.

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