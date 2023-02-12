В Паневежисе люди стояли в очереди за бесплатным молоком

Литовские фермеры возмущены низкими закупочными ценами на молоко, они утверждают, что могут обанкротиться, поэтому начинают проводить акции протеста.

Закупочные цены так снизились, что фермерам стало невыгодно сдавать молоко, поэтому одни просто выливают его в поля, а другие бесплатно раздают людям. Такую акцию 10 февраля в Паневежисе провела фермер из Радвилишкского района Габия Кяунене.

По словам Кяунене, это по крайней мере обратит внимание властей на проблему. В Паневежисе фермер раздала 700 л молока.

"Наше хозяйство уже неделю не сдает молоко скупщикам. Коровы в сутки дают 1,5 т молока. Мы во время акции протеста заметили, что в городах за молоком приходит много людей. Поэтому мы и приехали в Паневежис, узнав, что здесь молоко еще не раздавали", – сказала она порталу JP.

Паневежцы стали собираться у Центрального рынка, где проходила акция, еще до приезда фермера.

Жительница Паневежиса Нийоле сказала, что о раздаче молока ей сообщила соседка.

"Я согласна с фермерами, ситуация сейчас очень сложная. На самом деле, мы видим много бедствующих людей, такими акциями им можно хоть как-то помочь. Призывают фермеров проявить солидарность с обществом", – сказала Нийоле.

Миколас сказал, что это не первая такая акция, в которой он участвует. "Это не первый такой молочный кризис. Помню, не так давно, молоко выливали в поля, его раздавали бесплатно. Говорили о молочном кооперативе. Надо властям как можно скорее решать эту проблему", – заметил он.

Минсельхоз Литвы обещает, что ситуацию будут менять путем изменения законов и средств регулирования.

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