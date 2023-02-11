Жуткие находки в Литве: в лесу - тело молодого человека, на стройплощадке - рабочего

Полиция сообщает, что в Литве обнаружили несколько тел. Полиция расследует обстоятельства смерти.

По предварительным данным, 10 февраля, в 16 ч., в Аникщяйском районе, в лесу в деревне Паандронишкис было обнаружено тело молодого человека (1998 г.р.) из Аникщяйского района.

В 14.28 ч. того же дня на Вильнюсском шоссе в Клайпеде, на стройплощадке, на рабочем месте было обнаружено тело мужчины 1966 г.р. без внешних следов насилия.

10 февраля в 12.24 ч. в деревне Слабада (Расейнский район) в доме было обнаружено тело женщины 1968 г.р. без внешних следов насилия.

В 15.57 ч. того же дня в Шяуляе, на ул. Энергетику, в доме было обнаружено тело мужчины 1979 г.р. без внешних следов насилия.

10 февраля, в 16.00 ч. в квартире в Висагинасе, на аллее Седулинос, было обнаружено тело мужчины (1964 г.р.) в стадии разложения.

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