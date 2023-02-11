Правоохрана успокаивает общество: мы гарантируем - в городе спокойно

Правоохрана Литвы, реагируя на информацию в общественном пространстве о том, что в Вильнюсе, возможно, участились случаи нападения на девушек и девочек, информирует, что криминогенная ситуация в столице стабильная. Случаи нападения на девочек и девушку в разных районах столицы не связаны между собой.

Полиция информировала, что после проведения многочисленных процессуальных действий, анализа информации и данных видеокамер был выявлен подозреваемый в изнасиловании 15-летней в столичном районе Жверинас, на ул. Парибё.

Расследование продолжается. Поскольку и пострадавшая и подозреваемый несовершеннолетние, подробную информацию не предоставляют. Полиция благодарит жителей за активное сотрудничество.

Полиция гарантирует, что уделяет и будет уделять больше внимания пресечению и профилактике подобного рода преступлений.

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