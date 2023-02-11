Полиция предлагает новые штрафы за нарушение Правил дорожного движения: они ждут и пассажиров

Пьяные водители в Литве в прошлом году стали виновниками 175 ДТП. Во время таких ДТП не только травмы получают сотни людей, но и случаются летальные исходы. Представители Министерства внутренних дел (МВД) решило ужесточить наказание за перевозку алкогольных напитков в машине, сообщает TV3.lt.

По данным Литовской дорожной полиции, в прошлом году пьяные водители совершили 175 ДТП, это на 7 меньше, чем в 2021 г.

В таких ДТП в 2022 году пострадали 216 человек. Согласно подсчетам, в ДТП, виновниками которых были пьяные водители, погибли 15 человек (в 2021 г. – 26).

МВД решило уточнить некоторые положения Кодекса административных правонарушений, касающиеся перевозки алкоголя в салоне автомобиля.

"Согласно закону о контроле над алкоголем, "<…> физическим лицам запрещается употреблять, держать и перевозить открытые бутылки и другие упаковки с алкоголем в салонах автомобилей, за исключением тех авто, в которых салон отделен от водительского места с помощью стационарной перегородки. <…>". Это положение существует уже больше 10 лет, однако на практике его невозможно применить из-за определенного несовершенства КАП", – указали в комментарии tv3.lt представители министерства.

МВД обращает внимание на то, что пьяные водители остаются серьезной проблемой на дорогах Литвы.

Кроме того, полиция нередко выясняет, что люди в машине распивают алкогольные напитки, а потом садятся за руль нетрезвыми.

Бывают и такие случаи, когда пьяные водители пытаются оправдаться тем, что им наливали пассажиры, распивавшие алкоголь в машине.

Поэтому цель поправок следующая – пресечь возможные действия по вовлечению водителя в распитие алкогольных напитков.

"В таком случае ответственность будет грозить не водителю, а человеку, который везет алкоголь в открытой таре. Конечно, если нарушитель будет один (водитель), то отвечать придется ему. Например, может быть так, что останавливают машину, в организме водителя количество алкоголя не превышает допустимую норму, однако в салоне есть открытая бутылка. В таком случае водителю, вероятно, будет грозить ответственность", – указали представители министерства.

После того как в силу вступят изменения, распитие алкоголя, его хранение и перевозка открытых бутылок с алкоголем в салоне грозят штрафом в размере 40-100 евро. За повторное нарушение - 100-140 евро.

Эти поправки еще должен одобрить парламент Литвы.

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